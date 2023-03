Xi Jinping w Moskwie, przełom w relacjach z Izraelem. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Co przez ostatni tydzień przykuwało uwagę opinii publicznej w kraju i na świecie? Przedstawiamy Państwu nasze subiektywne podsumowanie ostatnich siedmiu dni, któremu towarzyszy unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.

Książę William w Polsce

W środę do Polski przyjechał książę William, który spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w podrzeszowskiej Jasionce. Wizyta była utrzymywana w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

Podróż Williama do Polski odbyła się na prośbę rządu Wielkiej Brytanii. Książę od samego początku jasno wyrażał swoje poparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Następca brytyjskiego tronu odwiedził też ukraiński ośrodek dla uchodźców wojennych w Warszawie. Towarzyszył mu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Książę rozmawiał także z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem była pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Koniec protestu w Sejmie

W piątek, po trzech tygodniach protestu, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami opuścili Sejm. Powodem decyzji były "względy zdrowotne". "Żeby dalej działać, musimy być zdrowi, czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby później zrobić dwa do przodu" – oznajmiła w mediach społecznościowych poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich.

Tusk zapowiada "babciowe"

Lider PO zapowiedział wprowadzenie nowego świadczenia dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy.

– Chcemy, bo kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy "babciowe", 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Bardzo dokładnie to przeliczyliśmy – zapewnił Donal Tusk w Częstochowie.

Nowy ambasador na Ukrainie

Bartosz Cichocki kończy swoją czteroletnią misję jako ambasador Polski na Ukrainie. Jak podają nieoficjalne źródła RMF, Cichockiego zastąpi Jarosław Guzy. Wtorkowa wypowiedź szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, Marcina Przydacza, potwierdziła, że misja dyplomatyczna Cichockiego w Kijowie dobiega końca, a zmiana na stanowisku ambasadora nastąpi najprawdopodobniej latem.

Przełom w relacjach z Izraelem

– Mamy przełom w relacjach Polski z Izraelem. Półtora roku negocjacji, które prowadziłem w imieniu MSZ, kończymy dzisiaj - podpisujemy umowę w sprawie przyjazdu młodzieży z Izraela do Polski i z Polski do Izraela – poinformował Jabłoński w nagraniu zamieszczonym w środę w mediach społecznościowych.

Protesty we Francji

We Francji trwają protesty przeciwko reformie emerytalnej wprowadzonej przez prezydenta Emmanuela Macrona. Francuzi protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Związki zawodowe wezwały do kolejnych protestów w przyszły wtorek – w dniu wizyty króla Wielkiej Brytanii Karola III w Bordeaux. Monarcha miał odwiedzić południowo-zachodnią część miasta, w którym w czwartek wieczorem w wyniku zamieszek płomienie ogarnęły drzwi wejściowe ratusza. Ostatecznie wizyta króla Wielkiej Brytanii została przełożona.

Amunicja dla Ukrainy

Polska dołączyła do unijnego porozumienia w sprawie zakupu amunicji dla Ukrainy. Do sojuszu, który ma na celu wspólne zakupy amunicji, potrzebnej siłom ukraińskim do przeprowadzenia wiosennej kontrofensywy, przystąpiło, oprócz Polski, 19 państw: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Norwegia.

Xi Jinping w Moskwie

Chiński przywódca odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Obaj politycy rozmawiali na temat współpracy gospodarczej. Jak podkreślili analitycy z Instytutu Badań nad Wojną, Putinowi nie udało się uzyskać od Xi Jinpinga jednoznacznego poparcia dla wojny na Ukrainie.

Parlament Szwecji za wejściem do NATO

W środę Szwedzki parlament zatwierdził przystąpienie kraju do NATO. Zdecydowana większość parlamentarzystów Szwecji zagłosowała za przystąpieniem państwa do NATO. W głosowaniu 269 deputowanych opowiedziała się za decyzją, a jedynie 37 było przeciw. Udziału w głosowaniu nie wzięło 43 posłów. Wcześniej odbyła się 6-godzinna debata. Teraz wniosek Szwecji muszą zaakceptować Turcja i Węgry.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl

1. "Polska szykuje się do inwazji na Rosję, Ukrainę i Białoruś"

2. Gen. Gurulew: Rosja wyceluje rakiety na Polskę

3. Zwrot w sprawie Rosji w USA. Administracja Bidena działa po cichu

4. Putin mówi o końcu wojny. Wskazał rozwiązanie

5. Niemieckie zagrożenie dla Polski

Na koniec unikalny rysunek Cezarego Krysztopy: