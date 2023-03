Mądrość etapu

Ćwierkot II Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek wydali komunikat z pobytu w Finlandii i ze spotkania z panią premier Sanną Marin. Stop.

Nasze kochane chłopaki zrobiły sobie z premierką (Co to za słowo? Czy my nie przesadzamy z tą poprawnością polityczną? Przecież to brzmi jak nazwa torebki!) zdjęcie, a Robert Biedroń w Radiu TOK FM powiedział o nabrzmiałych owocach spotkania:„Rząd Finlandii przeznaczy część środków, aby Polki mogły korzystać z legalnej, bezpiecznej, bezpłatnej aborcji w Finlandii. Bo prawo do aborcji jest prawem człowieka”. Stop. Wynurzył się jednak problem: otóż pani premier Finlandii nic o tym nie wie.