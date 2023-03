Jak wokeizm podbija US Army. Nowa instrukcja nie pozostawia wątpliwości

Jest to pierwszy stały garnizon żołnierzy amerykańskich w Polsce; będzie on wspierał inne jednostki USA w naszym kraju. Ta informacja wywołała nad Wisłą powszechny entuzjazm. „Świat zachodni wtedy czuje się bezpieczny, gdy nasze siły zbrojne współpracują” - skomentował fakt powołania garnizonu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Według niego to ważne wydarzenie w historii relacji polsko-amerykańskich i dowód na wzrost międzynarodowego znaczenia Polski.

Polski polityk dodał: „Bardzo doceniamy to, że wojska USA są na stałe w naszym kraju. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i próbuje odbudować swoje imperium. Ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny - a czuje się bezpieczny wtedy, kiedy nasze siły zbrojne ze sobą współpracują - przykładem takiej współpracy jest właśnie utworzenie garnizonu US Army w Poznaniu”. Oczywiście, ze stałej obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą nie cieszy się tylko minister Błaszczak - podobnych w tonie komentarzy można znaleźć multum. Praktycznie wszyscy znaczący politycy i eksperci prawicowi i konserwatywni są zadowoleni z tego przełomowego wydarzenia. Nie sposób też usłyszeć żadnych wątpliwości ze strony opozycji.

Instrukcja DoDI 1300.28

Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka należałoby się jedynie cieszyć: im więcej Amerykanów na stałe w Polsce tym lepiej, bo tym bardziej bezpiecznie. Jednak w tej beczce miodu jest, przykro powiedzieć, również łyżka dziegciu. Otóż, jeśli wczytać się dokładnie w to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, dzisiejsza armia amerykańska coraz mniej przypomina stare, dawne, cieszące się słusznie szacunkiem i respektem wojsko z czasów sprzed rewolucji wokeizmu, która to opanowała całe życie USA, a coraz bardziej armię tęczowej rewolucji. Tak, prawdziwy problem polega na tym, że amerykańscy żołnierze są dziś nie tylko, jak to było dawniej, znakiem bezpieczeństwa, demokracji, wolności i praw człowieka, ale w coraz większym stopniu stali się, za sprawą polityki Joe Bidena, narzędziem krzewienia ideologii gender. Czy taką rolę będą odgrywać także w Polsce? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że polscy politycy, na czele z ministrem Błaszczakiem potrafili im wyraźnie powiedzieć, że Polska nie powinna być miejscem eksportu wokeizmu. Jest to tym bardziej istotne, że na pewno każdą wątpliwość w tej sprawie będą próbowali wykorzystać do siania niepokoju rosyjskie media: całkiem niedawno próbowały one rozpropagować informacje, zgodnie z którymi polska armia miała tworzyć również osobne jednostki LGBT. To kłamstwo, nie zmienia to jednak innych, ważnych pytań, których źródłem jest niepokojący proces ideologizacji amerykańskiego życia publicznego.

Bo że opanowuje on w coraz większym stopniu wojsko USA wątpliwości być nie może. Kilka tygodni temu, podaje portal lifesitenews.com, ukazał się nowy raport Centrum Gotowości Zbrojnej (CMR), eksperckiej instytucji badającej wpływ tęczowej rewolucji na armię USA. W raporcie szczegółowo omówiono najnowszą wersję regulaminu wojska. Chodzi o dokument o niewiele mówiącej nazwie „Instrukcja DoDI 1300.28”, poświęcony w całości „Dokonywaniu tranzycji dla transgenderowych członków w służbie czynnej”. Według ekspertów CMR dokument stanowi kolejny przykład ingerencji wokeizmu w struktury i działanie armii amerykańskiej.

Po pierwsze, jak wynika z oficjalnej instrukcji wojskowej, definiuje się pojęcie „tranzycji” (klasyczny przykład żargonu LGBT) jako okres czasu, w którym to jednostki dokonują zmiany, przechodząc od płci (gender) przypisanej im od urodzenia do innej płci (gender): następuje to wskutek przyjęcia „płci zdefiniowanej przez samą jednostkę”. Dalej w tym samym raporcie CMR można przeczytać: „Cały personel, łącznie z dowódcami, lekarzami, pielęgniarkami, kapelanami i żołnierzami oraz żołnierkami wszystkich stopni musi dostosować się do reguł tej ideologii [gender] lub, w przeciwnym razie, liczyć się z karami”.

Komórka politruków

Żeby było jasne - nowa wojskowa instrukcja, obowiązująca w wojsku amerykańskim to nie zbiór pobożnych życzeń nawiedzonych genderystów, które można puścić mimo uszu. Przeciwnie, jest to dokument o charakterze dyscyplinarnym, wyposażony również w odpowiednie środki do jego realizacji. Do złudzenia przypomina instrukcje i regulaminy, które normowały prację politruków w wojsku w czasach komunistycznych. Dlatego instrukcja nakazuje stworzenie Centralnej Komórki Koordynującej Służbę (SCCC), której zadaniem ma być pomoc dowódcom w relacjach z żołnierzami transgenderowymi i znajdującymi się w trakcie tranzycji. Wszyscy dowódcy wszystkich szczebli zostają zobowiązani do przyjęcia postawy afirmującej wobec wojskowych szukających swojej odpowiedniej tożsamości płciowej.

Instrukcja ma obowiązywać nie tylko w obecnych siłach zbrojnych, ale też mają się do niej stosować członkowie Korpusu Oficerów Rezerwy (ROTC) oraz studenci amerykańskich uczelni wojskowych. Najciekawsze jest to, że jak wynika z tejże instrukcji, amerykańska armia ma przyjąć subiektywną definicję własnej płci podaną przez żołnierza: tranzycję [zmianę płci] uznaje się za dokonaną nawet jeśli dana osoba nie przeprowadziła pełnej, chirurgicznej transformacji. Po polsku mówiąc dowódca ma obowiązek uznać, że mężczyzna jest kobietą, a kobieta mężczyzną w oparciu o deklarację danej jednostki. Odnosi się to, oczywiście, do korzystania z łazienek, sal gimnastycznych oraz ubikacji. Ważnym elementem instrukcji jest to, że nie wspomina ona w ogóle o wolności sumienia i prawie do sprzeciwu wobec ideologii gender. Nie mają tego prawa ani księża kapelani, ani lekarze czy pielęgniarki. Tym pierwszym nie wolno potępiać i krytykować zmiany płci, tym drugim nie wolno nie uczestniczyć w procesie medycznym, a więc w zabiegach chirurgicznych i terapiach hormonalnych, których celem ma być zmiana płci.

Według raportu CMR dowódcy mają być odpowiedzialni za przestrzeganie reguły, zgodnie z którą dana jednostka sama wybiera jak należy się do niej zwracać, czy jako do mężczyzny, czy kobiety czy jeszcze inaczej. Dowódca, który się do tego wymagania nie stosuje musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, łącznie z degradacją. Nowa instrukcja DoDI 1300.28 zezwala także na swobodne używanie żeńskich lub męskich elementów munduru, a także na korzystanie z prysznicy i szatni w bazach wojskowych niezależnie od biologicznej płci danej osoby, a w zgodzie z deklarowaną.

Jak większość tego rodzaju dokumentów, tak i najnowsza instrukcja wojskowa robi wrażenie jakby napisały ją osoby opętane przez wokeistyczną ideologię: na każdym kroku żołnierze mają deklarować „orientację seksualną”, „tożsamość płciową”, wszędzie mają swobodnie informować o kwestiach „odnoszących się do transgenderyzmu”. Na straży tej „swobody” mają stać dowódcy, a każdy przykład ograniczenia „swobody” pociąga za sobą groźbę kary.

Biden przeciw Trumpowi i Bushowi

Wszystko to są rzeczy nowe i niesłychane. Do wojska wokeizm wprowadził Joe Biden, który zerwał z praktyką z czasów Donalda Trumpa czy George’a Busha, kiedy to armia unikała, słusznie, przyjmowania w swoje szeregi osób cierpiących na to, co uczenie nazywa się „dysforię płciową”, a co znowu można nazwać prościej kłopotami psychicznymi z ustaleniem własnej tożsamości. W krótce po swoim wyborze na prezydenta Biden mianował sekretarzem obrony Lorda Austina, który to nakazał wojsku zwalczanie „niszczących efektów ideologii ekstremistycznych”, czyli prześladowanie i usuwanie dowódców odrzucających ideologię gender. Wskutek działań Austena Pentagon przygotował nawet specjalne materiały wychowawcze dla żołnierzy, w których to mianem niebezpiecznych ekstremistów nazywa się obrońców życia czy wręcz konserwatywnych krytyków demokratycznej administracji. Znowu, nie są to strachy na Lachy: pierwszą ofiarą czystek w armii USA padł kapitan pułkownik Matthew Lohmeier, dowódca eskadry lotniczej w bazie Buckley. Oficer przestrzegał przed niszczącym armię USA neomarksizmem.

Proste pytanie brzmi, czy wszystkie opisane zasady i reguły wokeizmu będą też obowiązywały amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, w „Camp Kościuszko”? Można się też pytać, czy amerykańscy politycy będą dążyć do narzucenia tych reguł polskim żołnierzom i polskiej armii? Powtarzam, mam nadzieję, że Polacy się takim ewentualnym naciskom będą potrafili oprzeć. Jednak niebezpieczeństwo na pewno istnieje. Niezależnie od wszystkiego zastanawiam się też jaka jest wartość bojowa amerykańskich żołnierzy, którzy bez przerwy muszą się zastanawiać nad własną „tożsamością płciową” i nad sposobem komunikacji z podwładnymi oraz zwierzchnikami w taki sposób, by ich nie urazić i nie zasłużyć, tym samym, na degradację. Czy oni w ogóle mają jeszcze czas i wolę walczyć?