ISW: Putin chciał przenieść broń atomową na Białoruś jeszcze przed atakiem na Ukrainę

Zdaniem ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin prawdopodobnie obiecał Aleksandrowi Łukaszence rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Białorusi jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji na Ukrainę.

W swoim nowym raporcie analitycy ISW wskazują, że Putin najprawdopodobniej nie zmienił swoich planów zbombardowania Białorusi, jednak w obliczu inwazji na Ukrainę postanowił wykorzystać sytuację i wydał stosowne oświadczenie w ramach nowej kampanii informacyjnej mającej na celu zastraszenie Kijowa i jego partnerów.

ISW zwraca uwagę, że przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenko już 30 listopada 2021 r. – czyli kilka miesięcy przed inwazją na Ukrainę – zwrócił się do Putina z prośbą o głowice nuklearne. Również w lutym 2022 roku Białoruś oficjalnie anulowała konstytucyjną normę dotyczącą neutralności kraju w zakresie posiadania broni jądrowej.

Jednak w tym czasie, zdaniem analityków, Putin powstrzymał się od rozmieszczania głowic, aby zachować tę „kartę atutową” dla siebie na przyszłość.

Rosyjska broń na Białorusi

Przypomnijmy, że 24 marca przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin poinformował, jest gotowy do przeniesienia na Białoruś potencjalnego nośnika broni jądrowej OTRK "Iskander". Prezydent Rosji stwierdził to osobiście w rozmowie z rosyjskimi mediami propagandowymi, zaznaczając, że jest to wspólna rosyjsko-białoruska odpowiedź na ostatnie wydarzenia. Poinformował również, że Federacja Rosyjska posiada już na Białorusi 10 samolotów zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych.

Stany Zjednoczone już zareagowały na rosyjskie groźby. Waszyngton nadal zachowuje "ostrożne” stanowisko wobec wypowiedzi Putina i twierdzi, że nie widzi oznak gotowości Rosji do użycia broni nuklearnej. Potwierdza jednak, że Łukaszenka i Putin rozmawiali o "porozumieniu nuklearnym” w 2022 roku.

