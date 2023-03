Santos przyznaje: W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji

W piątek Polska przegrała z Czechami 1:3 w meczu pierwszej kolejki eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej. Starcie na arenie w Pradze było pierwszym spotkaniem na ławce szkoleniowej "Biało-Czerwonych" portugalskiego szkoleniowca Fernando Santosa.

Od momentu losowania grup wydawało się, że to właśnie reprezentacja naszych południowych sąsiadów może stanowić największe zagrożenie dla polskich piłkarzy. Reszta drużyn, choć nie powinna być lekceważona, to jednak, zdaniem komentatorów, wyraźnie odstaje poziomem od kadry Polski.

W następnym meczu Polacy zagrają z Albanią. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 27 marca o godzinie 20:45 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Pozostałymi rywalami "Biało-Czerwonych" w grupie E kwalifikacji do Euro 2024 będą Wyspy Owcze oraz Mołdawia.

Selekcjoner: Wnioski są oczywiste

– Mecz z Czechami nie zmienił mojej wizji gry reprezentacji Polski. Wnioski są oczywiste – to nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przegrywać 0:2 już po trzech minutach. Rozmawiałem o tym z zawodnikami. Bardzo ważne, żeby zresetowali głowy. Nie mogą, oczywiście, o tym zapomnieć, ale nie możemy tego powtórzyć – mówił trener Fernando Santos podczas niedzielnej konferencji prasowej.

– W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam choćby 90 proc. składu w głowie. Wynika to z różnych powodów. Między innymi chodzi o to, że graliśmy przed chwilą mecz z Czechami, musimy mieć świeżą drużynę. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, jeśli chodzi o skład na Albanię, ale zmiany na pewno będą – stwierdził selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku w Niemczech. W turnieju zagrają 24 drużyny. Tytułu bronić będą Włosi.

Z rozgrywek została wykluczona reprezentacja Rosji. Powodem jest agresja zbrojna na Ukrainę. Co jednak ciekawe, na początku wojny federacja piłkarska nie zamierzała wykluczyć Federacji Rosyjskiej z gry o awans do mistrzowskiego turnieju. Początkowo zdecydowano bowiem, że rosyjska kadra może grać pod nazwą "Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej", na neutralnym terenie, bez kibiców, hymnu i flagi.

