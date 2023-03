"Antysemicka i antyeuropejska". Tusk: Konfederacja chce ograniczyć prawa kobiet

W ostatnich sondażach zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja notują wzrost poparcia. W mediach coraz śmielej spekuluje się na temat możliwej koalicji tych dwóch ugrupowań.

Tymczasem politycy obozu rządzącego sceptycznie podchodzą do współpracy z konfederatami. Z kolei Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, nie wyklucza takiej koalicji, równocześnie dodając, że jego środowisko może równie dobrze dogadać się z Platformą Obywatelską.

Tusk błaga młodych, by nie głosowali na Konfederację

– Całkiem spora część młodych Polek i Polaków patrzy na Konfederację przychylnym okiem. Na Konfederację, która ubiera się w nurt wolnościowy. To jest taka przybudówka PiS-u, najbardziej radykalna, której głównym zadaniem jest ograniczyć prawa kobiet, prawa Polaków myślących inaczej niż oni. To są ludzie, którzy chcą nas wyprowadzić z UE i wprowadzić w kompletną izolację – przekonywał przewodniczący Platformy Obywatelskiej podczas pobytu w Katowicach.

– Chciałabym, aby młodzi przywrócili w swoim myśleniu krytycyzm, żeby słuchali, zastanawiali się, byli krytyczni wobec tego, co tacy ludzie jak Konfederacja mówią. Oni są naprawdę gotowi zgotować wam wielkie nieszczęście. Błagam was, głosujcie na kogo chcecie, ale zastanówcie się. Posłuchajcie tego, co mówią, co planują. Poczytajcie chwilę. Nie dajcie się omamić pseudoatrakcyjnymi hasłami. Nie zróbcie niczego, żeby ktoś myślał, że pokolenie młodych Polaków chce wybrać partię, która jest antysemicka, antyeuropejska – zaapelował polityk.

Trzaskowski: Nie ma miejsca na takie poglądy

Wcześniej również Rafał Trzaskowski nie szczędził ostrych słów pod adresem Konfederacji. – Mają absolutnie skrajne poglądy, na które nie ma miejsca w Polsce i których nigdy nie zaakceptujemy – mówił prezydent Warszawy.

"Rządy PIS z Konfederacja, to ostateczne wyprowadzenie Polski z UE. Na zdjęciu możemy zauważyć przynajmniej kilku posłów Konfederacji trzymających hasło. W tym Krzysztof Bosak" – napisała z kolei Katarzyna Lubnauer, dołączając do swojego wpisu zdjęcie z antyunijnego marszu narodowców.

Czytaj też:

„Cicha” koalicja z PiS?Czytaj też:

Solidarna Polska o "kłamstwach Tuska". Ziobro: To architekt dramatycznej polityki UE