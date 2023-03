"To jest potwór". Prof. Grala wskazał, kto może zastąpić Putina

Były dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu i w Moskwie ocenia, że Putina raczej nie zastąpi Dmitrij Miedwiediew, choć on chętnie kreuje się na radyklanego polityka, będąc jednym z głównych propagandystów Kremla.

Dużo większe szanse dyplomata widzi dla szefa rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina. "Wołodin to jest potwór, prawdziwy materiał na nowego genseka. Pierwszy wyciągnął naukę z tego, jak Putin zaczął regulować jego karierę, stał się pokorny. I dlatego jest o wiele bardziej perspektywicznym kandydatem na następcę, niż Miedwiediew" – stwierdził Grala w rozmowie z Wirtualną Polską.

W jakim stanie jest Putin?

Jednocześnie, według eksperta, Wołodin najmocniejszym graczem. "Rok temu byłem przekonany, że numerem jeden - dwa do zastąpienia Putina będzie Wołodin, ale on trochę przegrał w międzyczasie, myśląc, że naprawdę może zajść wysoko, podczas gdy Putin ściśle kontrolował jego poczynania. Dziś myślę więc, że będzie to ktoś z duetu: mer Moskwy, Siergiej Sobianin, były premier Siergiej Kirijenko. Wydaje mi się, że nie będzie to nikt, kto w ostatnich latach odgrywał jakąś pierwszorzędną rolę w Rosji. Przecież nie Szojgu ze swoją armią, która byłaby śmieszna, gdyby nie była straszna" – zwrócił uwagę prof. Grala.

Do spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina i czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa doszło w Moskwie, w poniedziałek 13 marca. Kreml opublikował nagrania, pokazującego fragment rozmowy. Film wywołał spore poruszenie, a eksperci i dziennikarze analizują zachowanie i wygląd polityków. W rozmowie z Putinem Kadyrowa zapewniał, że jego bojownicy "zamierzają działać do samego końca" w "specjalnej operacji wojskowej" (jak Rosja nazywa napaść na Ukrainę).

– Wykonujemy wszystkie wasze rozkazy – podkreślał czeczeński przywódca. – Jeszcze raz dziękuję za wszystko, co robicie dla Republiki Czeczenii i całej Federacji Rosyjskiej. Nie zawiedziemy cię, Władimirze Władimirowiczu – dodaje polityk.

– Nie mam wątpliwości – odpowiada Kadyrowowi prezydent Rosji. Analizując nagranie, dziennikarz BBC Will Vernon zwrócił uwagę, że czeczeński przywódca zdaje się był zdenerwowany i się trzęsie. Tymczasem prezydent Rosji, w trakcie rozmów, kurczowo trzyma się stołu, co rozbudziło na nowo doniesienia o chorobie Putina.

