"Wiarygodność PiS". Czarnek: Trzeba otwierać oczy niedowiarkom

W niedzielę Przemysław Czarnek odwiedził Lublin. Spotkanie odbyło się w ramach trasy Prawa i Sprawiedliwości "Przyszłość to Polska".

Minister edukacji i nauki opowiedział o inwestycjach w system oświaty w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. – My w ciągu trzech lat nie przekazaliśmy dwóch miliardów złotych na rozbudowę i wyposażenie szkół. My przekazaliśmy ponad osiem miliardów. Na tym polega wiarygodność PiS. Trzeba otwierać oczy niedowiarkom – oznajmił polityk PiS. – Mimo to, nadal chcemy wypełniać nasz program państwa głosem oraz propozycjami, bo od zawsze tak robiliśmy i to zawsze się sprawdzało. Dlatego rozpoczęliśmy naszą trasę i będziemy ją kontynuować – dodał.

Polski system edukacji na tle Europy

Przemysław Czarnek stwierdził, że Polska ma "najnowocześniejszą szkołę w Europie", ponieważ rząd inwestuje w system edukacji "duże pieniądze". Szef resortu edukacji i nauki przypomniał przy tym, iż od nowego roku szkolnego każdy uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej otrzyma laptop. Chodzi o ponad 360 tys. sztuk sprzętu w całym kraju. Komputery mają być wykorzystane do nauki i służyć przez kilka lat. Na program Zjednoczona Prawica przeznaczy miliard złotych.

– Widzimy konieczność postawienia na relacje rówieśnicze, czyli na rekreację i ograniczanie siatki godzin. (...) Chcemy, żeby było więcej czasu na wyjście do parku, spotkania czy zajęcia integracyjne. Trwają w tej sprawie konkretne rozmowy – oświadczył minister. – Chcemy, jeśli tylko wojna na to pozwoli, a sytuacja na rynkach będzie się stabilizowała, stworzyć stały fundusz, który będzie wspomagał szkoły specjalne. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami muszą wiedzieć, że jeżeli jest taka sytuacja, to mają możliwość odprowadzenia swoich dzieci do szkół pięknych i wyposażonych. Taka jest rola państwa polskiego – stwierdził polityk.

