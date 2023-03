Tusk: Pierwszy proponowałem Baltic Pipe. Jabłoński: Są granice bezczelności?

Trwa objazd szefa PO po kraju. Podczas pobytu na Śląsku, poruszył kwestię bezpieczeństwa energetycznego. – Tak się składa, że ja byłem pierwszym w Polsce, który Norwegom zaproponował prace nad gazociągiem Baltic Pipe – oświadczył na jednym ze swoich spotkań. Były premier przekonywał, że Norwegowie początkowo, dopóki nie pojawili się kolejni odbiorcy gazu z tego gazociągu, nie byli zainteresowani zbyt małym wówczas polskim zapotrzebowaniem.

Na słowa Tuska zareagował wiceszef MSZ. Paweł Jabłoński udostępnił wideo w mediach społecznościowych. – Są granice bezczelności w polityce. Chyba nie dla wszystkich. Donald Tusk mówił dzisiaj, że to on wymyślił Baltic Pipe, kiedy tak naprawdę on Baltic Pipe próbował zablokować, bo chciał, żebyśmy sprowadzali gaz z Rosji – podkreśla wiceminister.

Jabłoński przypomniał wypowiedź Donalda Tuska z 2014 r. kiedy to ówczesny premier mówił: "Mamy ważne kontrakty rosyjskie, wiadomo, że my tego gazu norweskiego za dużo nie potrzebujemy i w związku z tym polski rynek jest za mały dla Norwegii". – Niewiarygodna bezczelność, niewiarygodne zakłamanie – tak wiceszef MSZ podsumowuje postawę Donalda Tuska. Jabłoński zaznacza, że "kłamstwo Tuska nie może ujść na sucho".

Solidarna Polska o "kłamstwach Tuska". Ziobro: To architekt dramatycznej polityki UE

Działacze Solidarnej Polski, z prezesem partii na czele, odwiedzili Śląsk. Zorganizowali konferencję prasową, podczas której wskazywali na fałszywy przekaz szefa PO dot. tego regionu.

– Powiedzenie "ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni" jak ulał pasuje do Tuska, który w Katowicach ronił krokodyle łzy nad polskim węglem, nad dyrektywą metanową, nad polityką klimatyczną UE. A jest jednym z głównych architektów dramatycznej dla Polski polityki – powiedział minister sprawiedliwości, szef SP Zbigniew Ziobro.

– Polityka, której jednym z głównych architektów jest Tusk, oznacza drastyczne podwyżki nie tylko cen energii, ale wszystkiego – zaznaczył. Ziobro odniósł się też do tzw. dyrektywy metanowej UE, która jest niezwykle groźna dla polskiego górnictwa. – Tusk udaje, że nie ma nic wspólnego z dyrektywą metanową. Ale on jest ojcem tych idei. Wspólnie z Merkel w 2009 r. i 2013 r. podejmował decyzje, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy dziś. Robił to przy wsparciu Putina i Rosji. Konsekwencje wprowadzenia dyrektywy metanowej zabijają kieszenie Polaków. Nie tylko tych, którzy pracują w górnictwie. Od lat wskazujemy, że jeżeli mamy bogactwo, które daje nam przewagę konkurencyjną w postaci taniej energii, powinniśmy z niego korzystać. Nie musimy kupować węgla, bo mamy go u siebie – podkreślał prokurator generalny.

