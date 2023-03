"Przepraszamy". PSL odcina się od wpisu Libickiego

Wszystko zaczęło się od wpisu publicysty Tomasza Terlikowskiego. "Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było" – ocenia.

"Żarliwość, z jaką redaktor Tomasz Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele rodzi we mnie – przyznaje że złą – pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. Na razie walczę z tą pokusa skutecznie, ale nie wiem, jak długo" – stwierdził Jan Filip Libicki, senator PSL. Jego wpis wywołał falę krytycznych komentarzy. "Filip, jako ojciec - i jako Twój kolega – proszę: usuń ten straszny wpis i przeproś" – zaapelował senator KO Marcin Bosacki.

Niedługo później rzecznik Ludowców napisał: Jako PSL stanowczo odcinamy się od wpisu senatora Libickiego. Ten tweet w żaden sposób nie oddaje zdania naszego ugrupowania. Przepraszamy". Zadowolenie z takiego stanowiska partii wyraził Terlikowski, który skomentował: "Coś się zmienia, coś się rusza. To jest dobra zmiana".

Atak na Jana Pawła II

Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. Na początku marca stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Jednym z "ekspertów", którzy wypowiadają się w programie, jest publicysta Tomasz Terlikowski. Jego wypowiedzi wpisują się w tezę o świadomości kard. Wojtyły co do problemu pedofilii.

Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

