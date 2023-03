USA napominają Izrael. "Głębokie zaniepokojenie"

Minister obrony, wezwał w sobotę rząd do wycofania się z kontrowersyjnej reformy, która od tygodni wywołuje z Izraelu liczne protesty . Reforma ograniczyłyby uprawnienia Sądu Najwyższego do orzekania przeciwko polityce rządu, a ministrom dała większą kontrolę nad powoływaniem sędziów. Minister Yoav Gallant sprzeciwił się reformie argumentując m.in., że do tysięcy protestujących dołącza coraz większa rzesza rezerwistów, deklarując, że nie wrócą w razie konieczności do służby, jeśli reforma zostanie uchwalona.

Po ogłoszeniu dymisji szefa resortu obrony, ok. 2 nad ranem w poniedziałek na ulice izraelskich miast wyszły tysiące ludzi, gromadząc się w ponad 150 demonstracjach. W wielu miejscach do protestujących dołączyła policja – relacjonuje Reuters. Doszło do starć, a manifestanci przeszli przed dom premiera Netanjahu.

Reakcja Stanów Zjednoczonych

"Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone wydarzeniami w Izraelu i usilnie wzywają tamtejszych przywódców do jak najszybszego znalezienia kompromisu" – przekazała w niedzielę w oświadczeniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

"Nadal mocno nakłaniamy izraelskich przywódców do znalezienia kompromisu tak szybko, jak to możliwe. Wierzymy, że jest to najlepsza ścieżka dla wszystkich jego obywateli" – wskazała przedstawicielka Białego Domu, Adrienne Watson.

Jak przypomniała, prezydent USA Biden rozmawiał niedawno z premierem Netanjahu, podkreślając, że "wartości demokratyczne zawsze były i muszą pozostać wizytówką relacji USA-Izrael". "Demokratyczne społeczeństwa są wzmacniane przez mechanizmy kontroli i równowagi, a fundamentalne zmiany w systemie demokratycznym powinny być realizowane przy jak najszerszym poparciu społecznym" – dodała Watson.

