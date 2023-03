ISW: Putin nie ma zamiaru rozmawiać o pokoju

W najnowszym raporcie amerykański think–tank – Instytut Badań nad Wojną – wyraża przypuszczenie, iż Putin odrzuca ideę, która przeważa w dyskursie zachodnim. Chodzi o fakt, że obecne realia militarne wymagają rozwiązania konfliktu na Ukrainie na drodze negocjacji. "Wręcz przeciwnie – Putin nadal koncentruje się na osiągnięciu swoich początkowych celów wojny na drodze przewlekłego konfliktu, w którym zwycięży albo narzucając Ukrainie swoją wolę siłą, albo łamiąc jej wolę po tym, gdy Kijów zostanie porzucony przez Zachód" – czytamy w analizie.

"Inwazja Rosji na Ukrainę będzie trwać tak długo, jak Władimir Putin wierzy, że może działaniami militarnymi narzucić Ukrainie swoją wolę lub zmusić ją do zaprzestania walk w sytuacji, gdy Zachód ją porzuci" – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Think-tank wyraża przekonanie, że "niemal na pewno niezbędne są, choć nie wystarczające, skuteczne kontrofensywy ukraińskie, by przekonać Putina do negocjacji na możliwych do zaakceptowania warunkach".

Niejasne sygnały z Kremla

"Fakt, że Putin mobilizuje teraz przemysł obronny, jest zaskakujący tylko dlatego, że zajęło mu to tak wiele czasu. Fakt, że nie sugeruje on równocześnie z tą mobilizacją, iż mógłby rozważyć pokój oparty na kompromisie – szczególnie po tym, gdy przywódca Chin Xi Jinping wydawał się oferować pomoc w negocjacjach podczas głośnej i robiącej wrażenie wizyty w Moskwie – wskazuje, że Putin nadal jest zdecydowany, by osiągnąć swoje cele siłą" – wskazuje amerykański think tank.

Jednocześnie eksperci zauważają, że w istocie Putin nie decyduje się na całkowite przestawienie kraju na tory wojenne. "Wyolbrzymione deklaracje i nierealistyczne cele głoszone przez Putina i (ministra obrony Siergieja) Szojgu mają na celu demonstrowanie większej siły i potencjału niż Rosja faktycznie posiada" – zauważa ISW.

Czytaj też:

Gorzki apel Zełenskiego do Ukraińców: To niesłuszne i niesprawiedliwe