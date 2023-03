Schetyna: Wierzę, że wygramy te wybory

– Musimy być inni niż PiS. Musimy pokazać inną wizję Polski. Nie ma alternatywy dla demokratycznych relacji na opozycji – przekonywał Grzegorz Schetyna w poniedziałkowej audycji w RMF FM.

– Wierzę, że wygramy te wybory. Jedna lista to coś, w co wierzymy, że da nam zwycięstwo. Oczywiście, łatwiej zastosować ten mechanizm w wyborach do Senatu. Tam jest ordynacja w okręgach jednomandatowych. Tu będzie trudniej – podkreślał były przewodniczący KO. Zaznaczył, że trwają dyskusje o tym, co jest lepsze. – Obserwujemy kraje, w których były dwie listy, tu nie ma reguły, jaki jest wynik wyborów: na Czechach opozycja wygrała i przejęła władzę, na Węgrzech przegrała – dodał były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Schetyna: Wierzymy w ten mit

– Jedna lista to jest mit, to jest coś, co wierzymy, że to nam da zwycięstwo i to jest bardzo, bardzo prawdopodobne - ocenił Grzegorz Schetyna, polityk Platformy Obywatelskiej i przywołał przykład Paktu Senackiego, który przyniósł większość opozycji. Schetyna pytany, czy lider PO Donald Tusk wierzy w mit jedności na opozycji, odpowiedział, że "każdy szef największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, będzie wierzył w to, że jest w stanie poprowadzić opozycję demokratyczną do zwycięstwa".

Były przewodniczący Koalicji Obywatelskiej odniósł się także do krytycznych komentarzy po ubiegłotygodniowych zapowiedziach nowych świadczeń socjalnych zaprezentowanych przez Donalda Tuska. – Zapowiedź "babciowego", czyli 1500 złotych, które ma wesprzeć mamę wracającą do pracy, to nie jest jeszcze kampania wyborcza – zaznaczał.

Kto zyskuje, kto traci? Są wyniki najnowszego sondażu

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę" – zapytali ankieterzy firmy Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. respondentów. To oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu z 17 marca br. Koalicja Obywatelska może liczyć na 30 proc. poparcia. To wzrost o 1 pkt proc. Podium uzupełnia Lewica – 9 proc. wskazań (bez zmian). Dalej znajdują się Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość – po 8 proc. deklarowanego poparcia (wzrosty o 1 pkt proc.). W Sejmie znalazłoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, które wskazało 5 proc. uczestników badania (bez zmian w stosunku do ostatniego pomiaru). Poza progiem wyborczym: Kukiz‘15 – 2 proc. poparcia (bez zmian); Porozumienie – 0 proc. (-1 pkt proc.).

Inne ugrupowania polityczne wybrało 2 proc. badanych.

