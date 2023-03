"Godność ludzka a prawo do życia". Jaki: To jest problem, z którym mierzymy się w UE

W poniedziałek na portalu społecznościowym Twitter europoseł Patryk Jaki opublikował swoje wystąpienie z okazji Narodowego Dnia Życia na konferencji dla Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny.

– Skoro rozmawiamy o życiu, myślę, że warto zacząć od sprawy podstawowej – mianowicie, pytania, czy godność ludzka jest uniwersalna i przynależy każdej istocie ludzkiej? – pytał polityk Solidarnej Polski.

– Każdy lewicowiec czy osoba w Parlamencie Europejskim na tak postawione pytanie odpowie: tak. Schody jednak się zaczynają, kiedy przejdziemy do szczegółów, ponieważ kiedy się zapyta, czy dotyczy to na przykład dziecka w łonie matki w ósmym – dziewiątym miesiącu ciąży, które posiada już dolność do samodzielnego życia, poza organizmem matki, a matka się rozmyśliła, to odpowiedź będzie już brzmieć: tak, ale… – mówił Jaki.

Problem w Unii Europejskiej

– W niektórych państwach eutanazja jest szeroka, w innych wąska, jak dostęp do aborcji. Każdy tłumaczy to innym sposobem rozumienia życia, innymi definicjami godności ludzkiej (…). Wbrew różnym górnolotnym deklaracjom społeczeństwa nie uznają dziś, że każdy człowiek jest obdarzony niezbywalną godnością ludzką, ponieważ to by się równało ich niezbywalnym prawem do życia – zauważył europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest problem, z którym mierzymy się w Unii Europejskiej. Wszystkie międzynarodowe umowy bronią prawa do życia, a żadna prawa do aborcji. (…) Pomimo to, Parlament Europejski w wielu rezolucjach udaje, że tego dorobku prawnego nie ma. I wymyślili sobie zamiast tego, że prawem człowieka jest aborcja, którą nazywają prawem reprodukcyjnym, czyli barbarzyństwem semantycznym, logicznym i prawnym – powiedział Patryk Jaki.

– Dziś wielu młodym ludziom może się wydawać, że mamy prawo do szczęśliwego życia i nie chcę niepełnosprawnego dziecka. Nie rozumiejąc, że przesuwając granicę tego, co można w imię domniemanego szczęścia, sami możemy stać się ofiarami tego myślenia. Ponieważ niepełnosprawność może przydarzyć się każdemu z nas w każdym czasie, np. w wypadku samochodowym –stwierdził polityk.

Dzień Świętości Życia

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypada w Polsce Dzień Świętości Życia. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia Kościół wspomina zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa.

Dzień Świętości Życia był obchodzony w naszym kraju już po raz 25. Ustanowiono go w 1998 roku w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła II. W tym dniu, Kościół uwrażliwia na wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i pokazuje, że każde życie ma sens.

W Dniu Świętości Życia wielu wiernych podejmuje przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To obietnica modlitwy przez dziewięć następnych miesięcy za jedno dziecko poczęte zagrożone zabiciem i za jego rodziców. Modlitwa jest anonimowa – ani modlący się nie zna danych dziecka, ani rodzice nie wiedzą, kto się za nich modli.

