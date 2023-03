Komorowski: Rosji i Putina należy się bać

W sobotę prezydent Władimir Putin ogłosił, że Rosja rozmieści taktyczne pociski nuklearne na terytorium Białorusi, wysyłając ostrzeżenie do NATO w związku z militarnym wsparciem, jakiego Zachód udziela Ukrainie.

Były prezydent Bronisław Komorowski pytany w Polsat News, czy Polska "ma się czego bać", odparł: "Rosji i Putina należy się bać, bo widać, że ma skłonność, mówiąc językiem młodzieżowym, do pójścia po bandzie".

Dodał, że Putin "oczywiście straszy". – Nie sądzę, żeby za tym poszły jakieś działania realne, ale jeśli to jest prawda, to należy zwrócić uwagę, że ogłasza to Putin, a nie Łukaszenka, on jest pionkiem tutaj, kompletnie pozbawionym znaczenia w tej grze – mówił Komorowski.

– To większego znaczenia z punktu stricte wojskowego raczej nie ma, czy ta taktyczna broń jądrowa jest w obwodzie kaliningradzkim, czy pod Petersburgiem, czy pod Moskwą, czy pod Mińskiem – przekonywał.

Komorowski: Chcąc przestraszyć Zachód, Putin ryzykuje

Były prezydent mówił, że taktyczna broń jądrowa "to mogą być pociski artyleryjskie, a także miny". – Ewentualna bliskość teatru działania może mieć znaczenie, ale taktyczna broń jądrowa to także są rakiety krótkiego zasięgu i bomby zrzucane z samolotów – dodał.

– Myślę, że Putin chce przestraszyć świat Zachodu. Nie sądzę, aby liczył na przestraszenie Ukrainy. Natomiast ryzykuje to, że świat zachodni nie tyle nie da się przestraszyć, ile nabierze absolutnej pewności, że Rosja putinowska jest zagrożeniem dla całego normalnego świata – tłumaczył.

Według niego Rosjanie na pewno nie przekażą tej broni Białorusinom "tylko prawdopodobnie będą sami decydowali już o wszystkim, nawet o magazynach z bronią". Jak dodał, należy przez to rozumieć, że wojska rosyjskie obsługujące tę broń będą na stałe stacjonować na Białorusi.

