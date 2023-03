"KO na deskach". Pojawił się nowy sondaż poparcia dla partii

Najnowszy sondaż partyjny został przygotowany przez pracownię Kantar Public. Wynika z niego, że obóz rządzący wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Drugiej miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, a trzecie - ex aequo Lewica i Polska 2050. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii.

Wyniki najnowszego sondażu

W badaniu Kantar Public Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 30 proc. głosów. W porównaniu z badaniem z lutego tego roku to mnie o 3 pkt. proc. Z na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 22 proc. wyborców. To aż o 6 pkt. proc. mniej niż jeszcze miesiąc temu. Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu 2022 roku w badaniu Kantaru to KO odnotowała największe poparcie wśród wyborców (32 proc. wobec 28 proc. dla PiS). Zamykające podium Lewica i Polska 2050 Szymona Hołowni wyraźnie odstają od prowadzącej dwójki, zdobywając 8 proc. wskazań (spadek o 1 pkt proc. dla obu partii).

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja z wynikiem 7 proc. (więcej o 2 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się PSL (4 proc.) oraz Kukiz'15 z wynikiem 3 proc.

AgroUnia oraz Porozumienie zdobyły po 1 proc. głosów. 15 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos podczas wyborów.

Deklarowana frekwencja wyniosła 69 proc.

Wyniki sondażu skomentował w mediach społecznościowych Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz i sekretarz stanu w KPRM.

"PiS wygrało zimę. Badanie Kantar rozkłada KO na deski. 8 pp przewagi PiS w marcu, a w grudniu było podobno 4 pp straty. PiS 30 proc. KO 22 proc. w marcu, PiS 28 proc. KO 32 proc. w grudniu" – napisał Maliszewski na Twitterze.

Sondaż Kantar Public z 17-22 marca 2023 r., próba reprezentatywna 981 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

