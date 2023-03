Współpraca Polska-Rumunia. Premier: Przez lata byliśmy rozgrywani przez silniejszych

W ramach wizyty, polski premier wziął udział w otwarciu Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego. – Bardzo dziękuję za to zaproszenie na spotkanie polskiego i rumuńskiego biznesu, bo jeszcze kilka lat temu ta oś współpracy północ-południe mogła się wydawać czymś wątpliwym i była możliwością, a dzisiaj jest koniecznością we wszystkich wymiarach – powiedział.

– Kładziemy silny nacisk na rozwój infrastruktury w układzie północ-południe. Via Carpatia to droga kolejowa i samochodowa, która połączy północ z południem. Dzięki temu chcemy wzmocnić współpracę gospodarczą – wskazał. – Widzimy jak wraz z agresją Rosji na Ukrainę rośnie rola regionu, w którym żyjemy i dlatego głęboko wierzę, że w tym trójkącie między Ukrainą, Rumunią i Polską będzie można budować naprawdę istotne plany strategiczne na przyszłość, które będą bardzo ambitne. Przez lata nasze państwa były często rozgrywane przez silniejszych tego świata. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, że pierwsze naiwne lata transformacji były jednocześnie latami kiedy zostaliśmy wykorzystani dla własnych celów Europy Zachodniej. Z Polski i Rumunii wyjechały wtedy miliony ludzi, którzy teraz po raz pierwszy w historii wracają do Polski – podkreślił Morawiecki.

Współpraca zamiast konkurencji

Premier zaznaczył, że wojna na Ukrainie to wielkie wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa. – Chcę podziękować panu premierowi i rządowi rumuńskiemu za to, że wspólnie realizujemy to, co leży w najlepszym interesie strategicznym Polski i Rumunii. Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj lepszego partnera. W Rumunii widzę wielkiego sojusznika w walce o nasze interesy. Panie premierze, bardzo się cieszę, że te pierwsze 25 lat po transformacji, gdzie za bardzo ze sobą konkurowaliśmy o kapitał, zastąpiliśmy polityką współpracy – mówił polityk.

Morawiecki w Bukareszcie

Na godz. 13.05 zaplanowano podpisanie dokumentów dwustronnych oraz konferencję prasową z udziałem premierów Polski i Rumunii. Następnie premiera powita premier Rumunii, a później zaplanowano rozmowę tête-à-tête premierów Polski i Rumunii. Kolejny punkt wizyty to oświadczenia dla mediów premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Rumunii Klausa-Wernera Iohannisa. Po godz. 15 odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderami środowisk polskich w Bukareszcie.

