Soboń: Nie mogę zabronić Mentzenowi gadania głupot. Tusk? Suspendował mnie z Kościoła

Pytany o rosnące w sondażach notowania Konfederacji i słowa Sławomira Mentzena o "wywróceniu stolika", Soboń stwierdził, że "każdy orze jak może, każdy ma swoją retorykę". – Jest rok wyborczy. Nikomu nie mogę zabronić tego, aby opowiadał głupoty – stwierdził.

Dopytywany, czy Mentzen "opowiada głupoty", wiceminister odparł, że "piosenka o wywracaniu stolika jest grana co cztery lata przez jakieś ugrupowanie, które w ten sposób szuka swojego uzasadnienia na scenie politycznej".

– Ja to rozumiem. Paweł Kukiz to robił, inni to robili. Tak to bywa, jeśli się szuka tego typu elektoratu – dodał.

Konfederacja rośnie w sondażach

Zapytany, czy 11 proc. dla Konfederacji w sondażu Ipsos nie robi na nim wrażenia, Soboń oświadczył w Polsat News, że "warto czytać sondaże, ale prawdziwy sondaż trzeba napisać na dzień wyborów, i to jest prawdziwy sondaż".

Komentując obiecywaną przez Konfederację obniżkę podatków, polityk PiS przyznał, że "zawsze obniżka podatków jest czymś atrakcyjnym". – Diabeł tkwi w szczegółach. Uproszczenie podatków jest dzisiaj bardziej karkołomnym zadaniem niż obniżka – ocenił, dodając, że obniżka podatków miała miejsce w 2022 r. – Pan Sławomir Mentzen pewnie przyzna, że mam rację – powiedział.

Zapytany, czy zapisał się do Pracowniczych Planów Kapitałowych, wiceminister zaprzeczył, ale później sprostował to na Twitterze. "Wada tak rannych programów. Przepraszam za zamieszanie. Oczywiście jestem «autozapisany» i oczywiście nie składałem deklaracji wyjścia z PPK" – napisał.

Soboń: Proszę mnie zwolnić z komentowania tego wariatkowa

Poproszony o komentarz do wpisu posła PO Marcina Kierwińskiego, który zasugerował, że minister Przemysław Czarnek chce odbierać obywatelstwo RP osobom, które są przeciwko PiS, Soboń odparł: – Rozumiem, że pan Kierwiński pisze tweety, taka jego rola, ale proszę mnie zwolnić z komentowania tego wariatkowa po drugiej stronie.

– Pan przewodniczący Tusk na swoich spotkania właśnie mnie suspendował z bycia członkiem Kościoła katolickiego, mówiąc, że ktokolwiek głosuje na PiS albo Konfederację jest poza wspólnotą Kościoła – oświadczył wiceminister.

