"Putinizm to udoskonalony stalinizm"

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || Dmitrij Miedwiediew groził niedawno przedstawicielom zbrojeniówki, że zostaną poddani represjom, jeśli nie będą rzetelnie zaopatrywać armii. Zacytował przy tym Stalina. Zdaniem ukraińskiego publicysty to kolejny dowód na to, że putinizm jest zmodernizowaną wersją stalinizmu.

„Teraz ja was proszę i mam nadzieję, że wypełnicie swój obowiązek wobec ojczyzny. A za kilka dni, jeśli okaże się, że nie przestrzegacie swoich obowiązków wobec ojczyzny, będę was niszczyć, jak przestępców” – mówił Dmitrij Miedwiediew podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji zacytował słynny telegram Stalina z 1941 r., w którym sowiecki dyktator domagał się od czelabińskiej fabryki czołgów terminowej realizacji zamówień.