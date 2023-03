Lewica chce ograniczyć prawa wierzących? Kotula: Wprowadzimy zakaz modlitw-pikiet

Po głosowaniu w Izbie Gmin, Brytyjczycy wprowadzili tzw. strefy bezpiecznego dostępu do obiektów aborcyjnych w Anglii i Walii. Mandat lub pozew sądowy grozi każdej osobie podejrzanej o modlitwę. Zakaz obowiązuje w promieniu 150 metrów od placówki.

Konferencja Episkopatu Anglii i Walii potępiła klauzulę 10 nowej ustawy o porządku publicznym. Zauważono, że dyskryminuje ona osoby wierzące, godząc również w wolność słowa. Nowe prawo kryminalizuje działania, które nigdy nie powinny być karane, takie jak modlitwa, myśl, pokojowa obecność, dobrowolna komunikacja i praktyczne wsparcie, jeśli zostaną uznane za przeszkody w dostępie do aborcji.

Kotula: Wprowadzimy zakaz modlitw-pikiet

Informację skomentowała parlamentarzystka Lewicy Katarzyna Kotula. "Wprowadzimy zakaz modlitw-pikiet z krwawymi banerami przed szpitalami w których są oddziały ginekologiczne, zaraz po wygranych wyborach" – zapowiedziała w twitterowym wpisie. "Pikiety z krwawymi zmanipulowanymi banerami pod szpitalami gdzie na patologii ciąży leżą kobiety" – doprecyzowała.

Zapowiedź Kotuli wywołała falę krytyki. "Zakaz modlitwy, zakaz spowiedzi, bezkarność zakłócania Mszy świętych, pozbawienie praw obywatelskich osób duchownych, zakaz religii w szkołach. Tolerancja Lewicy pełną gębą. Co by nie mówić, to boją się modlitwy, jak diabeł święconej wody" – zarzuca Anna Maria Siarkowska z klubu PiS. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik dopytuje, czy Lewica zamierza odbierać Polakom ich konstytucyjne wolności: A co z wolnością zgromadzeń i wolnością słowa? Będziecie łamać konstytucję?".

Z kolei dziennikarz TVP Info Jacek Łęski ocenie: "Będzie specjalna policja modlitewna wykrywająca odmawiających różaniec, a nawet modlących się w myślach. Co innego medytacja w słusznej sprawie. Ci wariaci naprawdę chcą wojny religijnej. Może wykorzystacie jeszcze wujków z ORMO i ZOMO - nudzą się na emeryturze".

