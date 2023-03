"Strategiczne projekty". Adamczyk: Rumunia jest niezmiennie istotnym partnerem Polski

Realizacja wspólnych strategicznych projektów infrastrukturalnych, współpraca w zakresie transportu drogowego oraz prace na forum unijnym – to sprawy poruszone przez ministrów do spraw transportu na IV polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych.

Wydarzenie pod przewodnictwem premierów Polski i Rumunii odbyło się we wtorek w Bukareszcie.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z wicepremierem, ministrem transportu i infrastruktury Rumunii Sorin Mihaiem Grindeanu.

Strategiczne projekty infrastrukturalne

– Rumunia jest niezmiennie istotnym partnerem Polski, jeśli chodzi o strategiczne projekty infrastrukturalne powstające w ramach Inicjatywy Trójmorza. Z naszymi rumuńskimi partnerami zawsze spotykamy się jak z przyjaciółmi. Biegnące przez nasze kraje szlaki Via Carpatia i Rail-2-Sea w większości pokrywać się będą z przebiegiem nowego europejskiego korytarza tworzonego na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, który połączy morza Bałtyckie, Czarne i Egejskie. Mamy również podobne poglądy na przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy oraz proces rewizji map sieci TEN-T – mówił Andrzej Adamczyk.

W rozmowach o współpracy regionalnej przedstawiono stan budowy drogowego projektu Via Carpatia, integrującego systemy transportowe między innymi Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. W Polsce budowa trasy Via Carpatia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Cały ciąg drogi ekspresowej S19, która jest osią Via Carpatia, ma zagwarantowane finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.

– Rozumiemy, że zrównoważony rozwój wymaga dywersyfikacji połączeń transportowych, dlatego wspólnie budujemy szlaki transportowe łączące północną i południową Europę – zaznaczył minister infrastruktury.

Czytaj też:

"Tożsame podejście". Szef MON spotkał się ze swoim rumuńskim odpowiednikiemCzytaj też:

Premier w Rumunii: Jesteśmy filarami Paktu Północnoatlantyckiego