Szef Pentagonu: Ukraina ma szanse, by wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem

We wtorek w amerykańskim Senacie sekretarz obrony USA Lloyd Austin oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley przekonywali o skuteczności pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy.

– Ukraina ma duże szanse na to, by jej wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem – ocenił szef Pentagonu. – Myślę, że zobaczymy zwiększenie intensywności walk na wiosnę, kiedy warunki dla prowadzenia manewrów się polepszą – zauważył.

Poważne problemy Rosjan

Podczas wysłuchania w senackiej komisji do spraw sił zbrojnych Lloyd Austin został zapytany o to, czy Ukraina ma obecnie przewagę nad Federacją Rosyjską na polu walki. Sekretarz obrony USA zwrócił uwagę na straty, jakie poniosły rosyjskie wojska w trakcie ataków w Donbasie. – Ukraińcy przetrzebili ich zasoby pojazdów opancerzonych w sposób, jaki nikt nie mógł sobie wyobrazić. Dlatego widzimy teraz, że Rosja sięga po swoje czołgi T-54 i T-55. (...) To pokazuje, że ich zdolności się kurczą – powiedział i dodał, że Moskwa ma szczególne problemy z dostępnością amunicji artyleryjskiej.

Natomiast generał Mark Milley podkreślił, iż pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukraińców jest "wykorzystywana skutecznie", co najlepiej pokazują straty wśród rosyjskich sił zbrojnych. – Amunicja przeciwczołgowa, artyleria czyni dewastujący efekt wśród Rosjan, którzy mają już straty wynoszące ponad 200 tys. żołnierzy. Ich ofensywne aspiracje właściwie się zatrzymały – mówił przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Strona amerykańska jest także zdania, iż wobec masowego niszczenia rosyjskich pojazdów opancerzonych przez ukraińskie wojsko, Kreml jest zmuszony "uciekać się" do czołgów sprzed kilkudziesięciu lat, z czasów sowieckich.

Według danych Pentagonu, Ukraina wyczerpała zapasy rosyjskich pojazdów opancerzonych "w sposób, jakiego nikt nie mógł sobie wyobrazić".

