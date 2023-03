Broń jądrowa na Białorusi? A kogo to obchodzi?

Chińczycy na każdym kroku podkreślają, że użycie broni jądrowej byłoby nieakceptowalne i że tak rozpoczętej wojny nikt wygrać nie może. Takie ostrzeżenie zawarte jest i w Global Security Initiative – obszernym chińskim programie budowy nowej międzynarodowej rzeczywistości – i w kilkunastopunktowym „planie pokojowym” dla Ukrainy, i w innych zahaczających o ten temat deklaracjach, wydawanych przez Pekin. Wygląda to więc tak, jakby Władimir Putin zaraz po spotkaniu z faktycznie już silniejszym od siebie partnerem chciał pokazać, że nie we wszystkim będzie go słuchał. Aczkolwiek rozmieszczenie broni to przecież nie jej użycie – a przed tym ostrzega Pekin – a jest też możliwe, że to działanie z Xi Jinpingiem uzgodnione.