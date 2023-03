"Jesteś białym, silnym mężczyzną". Politolog podjęła się analizy sukcesu Konfederacji

W ostatnich tygodniach sondaże pokazują wyraźny wzrost poparcia dla Konfederacji. W niektórych badaniach partia plasuje się nawet na trzecim miejscu za PiS-em i PO. W mediach coraz śmielej spekuluje się na temat możliwej koalicji Kaczyńskiego z Konfederacją, chociaż w oficjalnych wypowiedziach politycy obu ugrupowań zaprzeczają takim pomysłom.

W związku ze wzrostem poparcia Konfederacja jest ostro atakowana zarówno przez pozostałe partie opozycyjne, jak również przez liberalne media.

Wzrost poparcia dla Konfederacji

Dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego była niedawno gościem RMF FM, gdzie opowiadała o przyczynach wzrostu dla Konfederacji. Politolog wskazała na bardzo silną polaryzację, która wzmacnia "radykalizmy".

– Konfederacja przedstawia się jako partia antysystemowa, jako partia poza tym układem. Schowali bardzo kontrowersyjnych czy niewygodnych polityków. Mówią jasnym poglądowo językiem, który może być dość łatwo przejmowany i wybrali chyba najlepszy z ich punktu widzenia sposób dotarcia do elektoratu, na którym im zależy, czyli media społecznościowe - przede wszystkim TikTok - mówiła.

Jak dodała, z badań wynika, że 37 proc. młodych mężczyzn deklaruje poparcie dla Konfederatów. Jej zdaniem można tę sytuację porównać do sukcesu Donalda Tumpa w Stanach Zjednoczonych.

– Trump miał cały przekaz skierowany do młodych, białych mężczyzn, którzy czuli się zagrożeni zmianami, które następują. Tutaj ten przekaz jest dosyć prosty: ty do pracy, żona do rodziny, żona do końca życia nie ma możliwości unieważnienia, zakaz aborcji, żona w domu, i ty jesteś białym, silnym mężczyznom, który da sobie radę - analizowała politolog z UW.

"Mężczyźni czują się bezpieczni"

Jak tłumaczyła dalej, gdy jest mowa o konserwatyzmie to "mamy patriarchat", dzięki któremu mężczyzna ma "czuć się bezpiecznie". – I to jest element, który chciałam podkreślić, który był bardzo widoczny w kampanii Trumpa - zagrożenie homoseksualistami, różnicami, że może być coś innego i różnego, nie masz takiego prostego i czystego świata, jak do tej pory, może powodować u niektórych utratę poczucia pewności i stąd takie zachowania– przekonywała.

Następnie dodała, że należy pamiętać o silnie liberalnym programie Konfederacji w warstwie gospodarczej. Jej zdaniem taki przekaz może imponować najmłodszym wyborcom.

Sondaż Estymator. Konfederacja na podium

Wzrost poparcia dla Konfederacji potwierdza badanie pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. W sondażu najwięcej uczestników wskazało Zjednoczoną Prawicę. Obóz władzy otrzymał 36,4 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 27,9 proc. poparcia. Podium jednak zamyka Konfederacja, z wynikiem na poziomie 9,9 proc.

Dalej jest Nowa Lewica – 8,3 proc. wskazań, Polska 2050 Szymona Hołowni – 8,1 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe / Koalicja Polska – 7,1 proc. Pod progiem znalazła się koalicja AgroUnii i Porozumienia (0,9 proc.), a także Kukiz'15 (1 proc.). Inne ugrupowanie wskazało 0,4 proc. respondentów.

