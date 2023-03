Spór na linii Warszawa-Bruksela. Ziemkiewicz: Przecież to było wiadomo od roku

Politolog i dyrektor "Nowej Konfederacji" Bartłomiej Radziejewski tłumaczy w swojej nowej analizie, że Komisja Europejska wpisuje się jednoznacznie w agendę polskiej opozycji, co jest de facto ingerencją w proces wyborczy w Polsce. "To brutalna walka o władzę, która toczy się naszym kosztem. Realne skutki odczujemy po wyborach" – podkreśla.

twitter

"Ponad 70 mld euro z funduszy spójności jest zagrożone, co wyraźnie komunikuje Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej Eliza Ferreira – jest to związane z kwestią sądownictwa, ale też Karty Praw Podstawowych, w tym z ochroną mniejszości seksualnych Od stanu praworządności i jego oceny przez instytucje unijne uzależniono to, czy środki będą wypłacane, czy nie" – czytamy dalej w analizie Radziejewskiego.

Komentarz politologa skomentował dziennikarz Rafał Ziemkiewicz.

twitter

"Przecież to było wiadomo od roku, wielokrotnie o tym pisaliśmy i mówiliśmy" – pisze dziennikarz. ". I że nie wystarczy żadne rozpłaszczenie się w sprawie sądów, bo warunkiem będzie legalizacja konkubinatów w randze prawnej małżeństwa" – tłumaczy Ziemkiewicz.

Media: Polska może stracić gigantyczną kwotę z UE. KE stawia żądania

Polska może stracić ponad 75 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej, jeśli nie zatwierdzi szybko przepisów dających sądownictwu większą niezależność. Proces ten został zawieszony w zeszłym miesiącu – informowała kilka dni temu agencja Bloomberg.

Chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzję o tym, że jej zgodność z konstytucją ma zbadać Trybunał Konstytucyjny, podjął prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że ustawa ws. SN to element porozumienia wypracowanego na linii Warszawa-Bruksela, które ma pozwolić na uruchomienie środków z KPO. Nowela zakłada m.in. zmiany w rozpatrywaniu spraw dyscyplinarnych polskich sędziów.

"Komisja Europejska uczyniła już z legislacji warunek przekazania ponad 35 miliardów euro pomocy postpandemicznej, oddzielnej puli finansowania. Ale władza wykonawcza UE wiąże ją również z tak zwanymi funduszami spójności określonymi w budżecie na lata 2021-2027" – podaje serwis, powołując się na osoby dobrze zaznajomione ze sprawą.

Czytaj też:

Zaskakujące doniesienia. "PiS liczy na odblokowanie KPO przed wyborami"Czytaj też:

Polska bez pieniędzy z UE. Dwaj europosłowie z Niemiec nacisnęli na von der Leyen