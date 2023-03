"Sytuacja jest kilka razy gorsza niż opowiada Morawiecki"

– Co jest najtwardszą walutą świata dla każdego państwa? Wiarygodność. PiS ma wiarygodność taką, jak pan Morawiecki, jak mówi o Luxtorpedzie 2.0. My mamy wiarygodność taką, że w czasie największego kryzysu od 100 lat, który pan Morawiecki zdaje się „kryzysikiem” nazwał, wszyscy normalni ludzie wiedzą, jaki to był kryzys. My w tym czasie przeprowadziliśmy Polskę i byliśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który jednak się rozwijał. I to jest nasza wiarygodność. Inflacja wtedy, jak mówi premier Tusk, była na poziomie mniej więcej zero, dzisiaj to jest ponad 18 proc.. Naprawdę jesteśmy tu wiarygodni – powiedziała Izabela Leszczyna w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Polityk podkreśla, że gdy tylko Platforma wygra wybory, to rynki finansowe natychmiast dowiedzą się, że Polska jest krajem praworządnym, który "respektuje wyroki trybunałów, prawo będzie stabilne, vacatio legis dla zmian podatkowych co najmniej pół roku".

Polityk też w mocnych słowach krytykowała obecnie rządzących. – Sytuacja polskich finansów publicznych jest tak zła, jak mówią racjonalni ludzie, którzy te finanse badają, analizują. Pokazali to w swoim raporcie Hania Majszczyk, Ludwik Kotecki, Sławek Dudek. Ona jest dokładnie taka, jak w ich raporcie, czyli kilka razy gorsza niż to, co opowiada codziennie pan Morawiecki – powiedziała Izabela Leszczyna.

Kto wygra wybory? Oto najnowszy sondaż DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl największym poparciem cieszy się Zjednoczona Prawica, którą wskazało 36,7 proc. badanych. Druga jest tradycyjnie Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26 proc. Podium zamyka sojusz PSL i Polski 2050, który może poszczycić się 14,1 proc. poparcia. Czwarta jest Konfederacja z wynikiem 10,2 pkt. proc. Do Sejmu wchodzi jeszcze Lewica – 8,8 proc.

Pełne wyniki sondażu wraz z podziałem mandatów oraz wariantem uwzględniającym oddzielny start PSL i Hołowni dostępnym jest TUTAJ.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia ws. PO. Sienkiewicz: Bardzo bym przestrzegałCzytaj też:

KE chce nałożenia kolejnych kar na Polskę. Do TSUE trafiła skarga