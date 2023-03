Król Karol: Niemcy i Wielka Brytania pełnią przewodnią rolę we wspieraniu Ukrainy

Król Karol III miał udać się z wizytą do Francji, jednak z powodu zamieszek zmienił plany. Pierwszym państwem, które odwiedził państwami wspierającymi broniących się Ukraińców. – Musimy pokazać naszą jedność w obronie Ukrainy, pokoju i wolności – powiedział w Niemczech Karol III.

Niemiecko-brytyjska przyjaźń

Na początku swojego wystąpienia król zwrócił uwagę, że zaproszenie go do Berlina i udzielenie mu głosu w Bundestagu to okazja, by budować przyjaźń między Wielką Brytanią a Niemcami. Odniósł się też do tego, jak ważny jest budynek niemieckiego parlamentu.

– Każdy kamień naznaczony jest historią XX wieku– powiedział monarcha. Przypomniał, że siedziba niemieckiego parlamentu została zniszczona w pożarze w 1933 roku, a potem w wyniku bombardowań w czasie drugiej wojny światowej. Niemcy odbudowali ją w 1973 roku, a w latach 90 ubiegłego wieku Reichstag został przebudowany według projektu brytyjskiego architekta.

– To zaszczyt pojawić się tu ponownie, tym razem jako król Zjednoczonego Królestwa, by odnowić wspólną przyjaźń pomiędzy naszymi narodami – powiedział król Wielkiej Brytanii. Przypomniał, że jego matka, ś.p. królowa Elżbieta II, odwiedziła Niemcy 15 razy, po raz pierwszy 11 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. Dodał, że dla niej odbudowanie niemiecko-brytyjskiej przyjaźni również było bardzo ważne.

Król wspomniał też o współpracy Zjednoczonego Królestwa i Niemiec w zakresie handlu, technologii i przemysłu i podkreślił, że jest ona ważna dla ochrony klimatu i walki o czyste środowisko.

Król o wojnie na Ukrainie

Karol III odniósł się także do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Stwierdził, że pokój w Europie jest tak samo zagrożony, jak jej demokratyczne wartości. – Od czasu kiedy byłem tu ostatnio duch wojny powrócił do Europy. Agresywna wojna przeciwko Ukrainie przyniosła cierpienie niewinnych ludzi – powiedział brytyjski monarcha. – Musimy pokazać naszą jedność w obronie Ukrainy, pokoju i wolności – dodał.

Powiedział też, że Wielka Brytania i Niemcy pełnią "przewodnią rolę w pomocy Ukrainie" i w związku z tym muszą dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać tę pomoc na dotychczasowym poziomie.

