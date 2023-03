"Najbardziej honorowe wyjście". Poseł PSL apeluje o dymisję komisarza UE

W środę wieczorem przedstawiciele organizacji rolniczych podpisali z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża.

W ramach tzw. okrągłego stołu, czyli inicjatywy wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, przedstawiciele resortu oraz protestujących rolników negocjowali sposoby zakończenia rynkowego kryzysu, wywołanego napływem ukraińskiego zboża do Polski.

Gwałtowne protesty

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Zboże miało przejeżdżać przez terytorium Polski do innych państw, ale w praktyce większość zostaje w naszym kraju. Rodzi to narastające problemy polskich producentów.

W ostatnich dniach niezadowolenie rolników osiągnęło szczyt. Ich przedstawiciele ostro krytykowali rząd i ministra rolnictwa podczas spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami lub na rolniczych targach. Kilka dni temu wicepremier Henryk Kowalczyk został obrzucony jajkami podczas Europejskiego Forum Rolniczego w podkarpackiej Jasionce.

Wzmożenie eksportowe

– Minister Kowalczyk obiecuje nam jakieś wzmożenie eksportowe. Żeby chcieć wywieźć przynajmniej pięć milionów ton zboża polskimi portami w ciągu najbliższych trzech miesięcy, to trzeba byłoby miesięcznie podstawiać na nasze nabrzeża 30-35 statków o łącznej pojemności 50 tys. ton. To jest niemożliwe – mówił Marek Sawicki w czwartkowym wydaniu audycji "Gość Radia Zet". Jego zdaniem, rolnicze protesty wrócą z "jeszcze większym nasileniem".

– Natychmiast powinna być zablokowana ukraińska granica na produkty żywnościowe, bo oni mają z powrotem otwarte Morze Czarne – tłumaczył poseł klubu parlamentarnego PSL – Koalicji Polskiej.

Dymisja Wojciechowskiego?

– Dziś najbardziej honorowe wyjście to złożenie dymisji przez pana Wojciechowskiego. Wtedy polski rząd wyznaczy kolejnego komisarza. Mają naprawdę świetnych fachowców od spraw rolnictwa, jest minister Ardanowski, jest chociażby przewodniczący komisji Telus, więc niech się podejmą tej zaszczytnej funkcji pokierowania sprawami rolnymi – powiedział polityk ludowców.

Dodajmy, że Janusz Wojciechowski sprawuje funkcję komisarza UE do spraw rolnictwa i rozwoju wsi od 2019 roku.

