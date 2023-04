Eurorasizm

To są tylko konkretne, coraz to nowe manifestacje problemu znacznie większego, zasadniczego. Problem z Unią Europejską ma charakter całościowy, i polega na tym, że jest ona czymś, czym być nie miała, ale stała się mocą oczekiwań środowisk, które rozdają w niej karty. I jako Polska nie możemy nic na to poradzi

, nie mamy możliwości Unii zmienić ani wepchnąć na powrót w traktatowe koleiny. Musimy przyjąć do wiadomości, że jest jak jest, a nie jak chcemy żeby było i jak nam obiecano, i dostosować swoje postępowanie do rzeczywistości.

W konfrontacji z unijną rzeczywistością wraca po raz kolejny nieprzepracowany od wieków problem skłonności Polaków do „chciejstwa” i „życia ułatwionego”. Jeśliby całą polską myśl polityczną, cały dorobek publicystyczny skoncentrować do samej