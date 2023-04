Berlin: Ukraińcy częściej niż inni padają ofiarą przestępstw

Ukraińcy, częściej niż inne grupy etniczne, padają w Berlinie ofiarami przestępstw. Sprawę opisuje "Związek organizacji ukraińskich" w Niemczech.

Ukraińcy ofiarami przestępstw

Na wniosek Związku deputowana parlamentu berlińskiego Katrin Wallen z partii Zielonych złożyła wniosek do policji w sprawie ataków na Ukraińców w Berlinie. Z otrzymanej odpowiedzi okazało się, że w okresie od 24 lutego 2022 do marca 2023 roku w stolicy Niemiec zarejestrowano 3250 przestępstw przeciwko Ukraińcom. Oznacza to, że liczba napadów na Ukraińców jest o 250 proc. większa niż liczba przestępstw popełnianych na przedstawicielach innych narodowości. Przekazane dane nie precyzują jednak, czy sprawcami napaści są Niemcy, czy przedstawiciele innych mniejszości etnicznych.

Organizacja pisze, że kontaktujący się z nią Ukraińcy "nie czują się bezpiecznie w Berlinie" i dodaje, że jej zdaniem są to przestępstwa z nienawiści.

"Domagamy się wyjaśnienia tych spraw przez policję i zmiany sytuacji przez rząd w Berlinie. Ludzie, bez względu na to, skąd pochodzą, powinni czuć się w Berlinie bezpiecznie! Senat powinien się tym zająć! Nie będziemy tu tolerować przestępstw z nienawiści i trzymamy się razem!" – czytamy we wpisie Związku na Facebooku.

Ukraińscy uchodźcy w Niemczech

Według danych ONZ pod koniec stycznia w Europie przebywało ok. 4,8 mln ukraińskich uchodźców. Najwięcej jest w Polsce - ok. 1,5 mln. Na drugim miejscu są Niemcy - prawie 900 tys. Ukraińców.

Władze lokalne w Niemczech twierdzą, że wyczerpały już możliwości przyjmowania nowych ukraińskich uchodźców. Zwykli Niemcy, którzy zgodzili się przyjąć Ukraińców, też są niezadowoleni z tego, że uchodźcy zostają u nich tak długo.

Tymczasem eksperci przyznają, że Ukraińcy uratowali rynek pracy w Niemczech. Podejmowali się wielu niepopularnych prac, których sami Niemcy nie chcieli wykonywać.

