Polskie obrzydzenie wobec Rosji jest limitowane

Czyli Rosja jest państwem terrorystycznym, a jednocześnie ONZ toleruje Rosję jako legalnego członka – z tego wynika, że ONZ jest organizacją akceptującą terrorystów. Czy Polska nadal chce być członkiem organizacji akceptującej terrorystów? Chce. Nasze obrzydzenie wobec Rosji jest limitowane i ma swoje granice.

***

Międzynarodowy Trybunał w Hadze wystawił nakaz aresztowania Putina. Przecież to absurdalne – kazali aresztować przywódcę mocarstwa nuklearnego. Kto konkretnie miałby to wykonać? Jacyś policjanci w państwie, do którego przyjechał z wizytą dyplomatyczną? Wyobraźmy sobie, że go skutecznie aresztowano na terenie któregoś z ponad stu państw, które podpisały umowę. Co się dzieje dalej? Jaka jest reakcja Rosji na zatrzymanie naczelnego wodza ich armii? Czy Francja zdecyduje się na aresztowanie Putina i odstawienie go do Hagi? A gdyby tak, to co dalej? Co Rosja zrobi Francji w zamian?

***

Świat, który znamy, jest na ostrym wirażu i wiele osób rozważa scenariusze ucieczkowe.