Musijenko: Odpowiedź na szantaż Putina jest znana

Władimir Putin poinformował, że Rosja zawarła porozumienie z Białorusią w sprawie rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na jej terytorium. Prezydent Federacji Rosyjskiej miał powiedzieć, że białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka "od dawna" poruszał kwestię stacjonowania taktycznej broni jądrowej na Białorusi.

– Tu nie ma nic niezwykłego. Po pierwsze – Stany Zjednoczone robią to od dziesięcioleci, od dawna rozmieszczają swoją taktyczną broń nuklearną na terytorium swoich sojuszniczych krajów – stwierdził Putin i przekazał, że Federacja Rosyjska obecnie ma na Białorusi 10 samolotów zdolnych do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

Odpowiedź na szantaż jądrowy

W rozmowie z portalem PolskiegoRadia24.pl Ołeksandr Musijenko zauważył, że gdy armia Rosji odnosi porażki na froncie, to Władimir Putin zaczyna szantażować Ukrainę i Zachód bronią jądrową. – Próbuje zastraszyć Zachód, zniechęcić do pomocy Ukrainie i skłonić do rozmów – uważa członek Centrum Badań Wojskowo-Prawnych. – Odpowiedź na to, jak zatrzymać Władimira Putina jest znana: należy zachować jedność i pokonać Rosję na ukraińskiej ziemi – zaznaczył.

– Putin jest w międzynarodowej izolacji i nikt z nim nie chce rozmawiać. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania. To go rozczarowało. A nadal chciałby prowadzić negocjacje z prezydentem Joe Bidenem, Stanami Zjednoczonymi i NATO. Widzi jednak, że nikt na niego nie zważa i nie reaguje na jego oświadczenia – stwierdził Musijenko.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i rosyjskiej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, która ma nadzorować przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji.

Decyzja oznacza, że Putin i Lwowa-Biełowa mogą być aresztowani w krajach, które ratyfikowały Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 roku.

