I ty zostaniesz transem

Oczywiście, o ile Polska będzie szła śladami naszej Hiszpanii i wprowadzi równie ambitne prawo trans. No ale jeśli wasz Trzaskowski przyjaźni się z naszym Almeidą i wasze Tuski podzielają te same „wartości europejskie”, to już jesteście na ścieżce i na kursie, żeby wylądować w nowym, lepszym świecie, w którym kurator sądowy będzie bronił kaprysu 14-latki do zmiany płci wbrew woli rodziców, i to już z wtorku na środę.