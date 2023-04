Nie oddawajcie za dużo

Kampania wyborcza niby się nie zaczęła, ale się zaczęła. Stop. Wszyscy, no prawie wszyscy, prześcigają się w obietnicach, co to oni dadzą ludowi, jak wygrają. Stop. Bo wiadomo, że wygra ta partia, która więcej obieca. W związku z tym wystawiam na sprzedaż hasło wyborcze, które zapewni wygraną: „Damy Wam wszystko, ito dwa razy!”. Stop. Że się mija z prawdą hasło? No i? Przecież mówimy o polityce. Stop.