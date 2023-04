Zbrojownia Łozińskiego

I jak wielkie musiało być państwo, które pozostawiło po sobie tyle dóbr, że pomimo pół wieku niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej grabieży pozostało ich tyle, aby dziś wypełniać muzea i prywatne kolekcje.

Kuńkowce należały do Władysława Łozińskiego, wybitnego historyka, którego cenię wyżej niż Sienkiewicza. Autora wielu publikacji naukowych, jak „Prawem i Lewem” czy „Życie polskie w dawnych wiekach”. Sekretarza Ossolineum, kolekcjonera, członka Towarzystwa Historycznego we Lwowie i redaktora naczelnego „Gazety Lwowskiej”. „Kurier Ilustrowany” z 1900 r. opisuje te zbiory. Było to ponad tysiąc eksponatów. Z tego: „zbroi kompletnych, półzbroików i karacen 20”; dwie z czasów Zygmunta Augusta i jego ojca, ozdobione koronami, jedna