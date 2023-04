Biskup: Nie ma żadnej wątpliwości, że Jan Paweł II jest święty

– Jedną z odsłon tego pontyfikatu – nie chcę twierdzić, że najważniejszą, ale niewątpliwie istotną – jest to, że Ojciec Święty w znaczący sposób przyczynił się do obalenia tego systemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Systemu, który narodził się w 1917 roku na terenie sowieckiej Rosji. Systemu, który pod wpływem wydarzeń kolejnych dziesięcioleci, rozrósł się jak rakotwórcza pajęczyna – mówił prof. Jan Żaryn, cytowany w sobotę przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie dodał, że w czasie trwania komunizmu zostało zamordowanych około stu milionów ludzi.

Potrzeba autorytetów

– Młode pokolenie jest tym, które bardzo potrzebuje autorytetów. (...) Wydaje się, że Jan Paweł II i jego dziedzictwo mogą być odpowiedzią na zaspokojenie tego głodu. Ojciec Święty poruszał się we wszystkich aspektach, które są ważne dla drugiego człowieka, czyli w sferze fizykalnej, psychicznej, intelektualnej, duchowej, społecznej. Stąd – takie bardzo popularne słowo w świecie akademickim – interdyscyplinarność jest znakiem rozpoznawczym dziedzictwa osoby i myśli Jana Pawła II – mówił teolog fundamentalny Jan Wółkowski.

Z kolei według teologa duchowości ks. prof. Stanisława Suwińskiego, młodzi poszukują autorytetów żywych i autentycznych. Są także narażeni na "martwe", za którymi kryje się pustka. – Spoglądając na św. Jana Pawła II, widzę pewną całość, w której zawiera się zarówno jego życie i nauczanie. To wszystko się spina i dlatego ten autorytet jest zarazem tożsamy z jego osoba, jak i tym, czego nauczał – stwierdził.

– Dzisiaj próbuje się podważyć autorytet św. Jana Pawła II, a co za tym idzie, jego nauczanie. Spotykamy się, by wciąż odkrywać i poznawać prawdę o nim. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to święty i nikt tego nie podważy. Natomiast takie spotkania są okazją do tego, by nie zatrzymywać się tylko na "kremówkach i westchnieniach", tylko sięgać do nieskończonego bogactwa – skomentował biskup bp Krzysztof Włodarczyk.

Konferencję w Bydgoszczy zakończyła Msza św. w kaplicy szkolnej w intencji dzieł inspirowanych dziedzictwem św. Jana Pawła II.

