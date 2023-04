Medialny atak na Jana Pawła II. Mocny komentarz Szydło

– Dla mnie to niebywała historia, która zabolała wielu ludzi. Mówił mi o tym nawet jeden z kolegów z innego kraju z Parlamentu Europejskiego. Zwrócił się do mnie słowami, że Jan Paweł II to ważna postać dla całej Europy. Nie mógł zrozumieć, jak można w taki sposób próbować zdyskredytować taką postać – mówiła w TVP Info była premier.

Europoseł podkreśliła, że bez względu na to, czy ktoś jest wierzący czy nie, to są pewne wartości, które powinny jednoczyć wszystkich Polaków. – Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to ci którzy chcą atakować Polskę będą mieć bardzo łatwe zadanie. Polacy nie powinni się dzielić – mówiła.

– Mam nadzieję, że atak na Jana Pawła II zbuduje silniejszą wspólnotę – dodała Szydło.

Medialny atak na Jana Pawła II

W ostatnich tygodniach lewicowo-liberalne media przypuściły atak na najważniejsze postacie polskiego Kościoła. Najpierw krakowska "Gazeta Wyborcza" opisała rzekome przypadki przestępstw seksualnych kardynała Adama Sapiehy. W świetle dokumentów, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej" okazało się, że zarzuty pod adresem duchownego są bezpodstawne.

Następnie TVN24 wyemitował reportaż "Franciszkańska 3", w którym oskarżono papieża Jana Pawła II o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Wielu komentatorów zarzuca TVN24 nierzetelność i chęć uderzenia w papieża za wszelką cenę. Poza tym, historycy wskazują na brak zgodności przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zapoznał się z dokumentami, na podstawie których autorzy reportażu postawili swoje tezy, stwierdził w jednym z wywiadów, że reportaż posiada podstawowe błędy warsztatowe. On sam jest zaś "wstrząśnięty skalą kompozycji tego materiału".

W reakcji na ataki na papieża - Polaka w niedzielę 2 kwietnia w całej Polsce odbędą się marsze pokoju w obronie dobrego imienia Jana Pawła II.

