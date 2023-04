Wojna na Ukrainie. Minister obrony Czech pozytywnie o Chinach

Minister obrony Czech Jana Černochová stwierdziła na antenie czeskiej telewizji, że Praga zgadza się na to, aby Chiny pełniły rolę mediatora w konflikcie Rosji z Ukrainą. Szefowa czeskiego MON wyraziła zaniepokojenie, że minął już ponad rok, a działania wojenne na Ukrainie się nie kończą.

– NATO robi wszystko, aby sytuacja wokół Federacji Rosyjskiej, która wywołała wojnę na Ukrainie, nie uległa dalszej eskalacji – powiedziała.

Zdaniem minister, NATO nie chce dać się wciągnąć w wojnę i uważa za celowe dostarczenie Ukrainie broni i pomocy humanitarnej. Jednocześnie podkreśliła, jak ważne jest, aby nie zaniedbywać negocjacji dyplomatycznych.

– Nie ma znaczenia, czy mediatorem jest Zachód, czy kraje bliskie Rosji. Świat musi zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej położyć kres temu horrorowi. Jeśli jest ktoś, kto może to zrobić, to będę go wspierać. Nie obchodzi mnie, czy to będą Chiny – wyraziła swoje stanowisko.

Czechy wobec wojny

Czesi, podobnie jak większość państw NATO, aktywnie wspierają Ukrainę w jej wysiłku wojennych. Niedawno prezydent tego kraju Petr Pavel, były wojskowy, skomentował doniesienia o spodziewanej wiosennej ofensywie wojsk ukraińskich.

– Okno możliwości jest otwarte w tym roku. Po następnej zimie skrajnie trudne będzie utrzymanie obecnego poziomu pomocy – dodał.

Tłumaczył, że zmęczenie wojną to nie tylko wyczerpanie zasobów ludzkich i sprzętu, zniszczenie infrastruktury w Ukrainie, ale też zmęczenie w państwach, które dostarczają pomoc. Wiele krajów, wielu polityków oczekuje jakiegoś postępu w tym roku – ocenił.

– Sądzę, że Ukraina będzie miała tylko jedną próbę na przeprowadzenie wielkiej kontrofensywy. Dlatego jeżeli podejmie decyzję, by przeprowadzić wielką kontrofensywę i ona się nie uda, to będzie niezwykle trudno uzyskać środki na następną – stwierdził Pavel.

