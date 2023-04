Balcerowicz uderza w Tuska: Populista. Trzeba pytać, skąd weźmie pieniądze

Były minister finansów był gościem Radia Zet. Nie zabrakło krytyki Platformy Obywatelskiej, która według Balcerowicza, licytuje się na socjalne pomysły z PiS. – Nie ściga się na cudzym podwórku w konkurencji, której się nie reprezentuje. Według znanych mi badań sondażowych, zdecydowana większość sympatyków PO ma jednocześnie poglądy wolnościowe, w tym wolnorynkowe. Mniej populistyczny jest program gospodarczy partii Hołowni, niż obecny program PO. Uważam za niedobrą strategię z punktu widzenia interesów partii, by ścigać się z PiS na obietnice, które są z reguły populistyczne – ocenił Leszek Balcerowicz.

Licytacja na obietnice

– Zaniepokojony taką tendencją staram się dać wyraz swojemu zaniepokojeniu. To nie wynika z mojej niechęci do PO, czy Tuska, tylko z obaw, że rozdawnictwo to zły kurs – podkreślił. – I tu potrzebne są jasne deklaracje o "babciowym" i kredycie 0 proc.: Każdego polityka, czy nazywa się Tusk czy inaczej, trzeba pytać: skąd weźmiesz pieniądze? To podstawowa rzecz. Jeśli polityk na ten temat nie odpowiada, to kręci – stwierdził szef FOR.

Zdaniem Balcerowicza rok 2023 będzie rokiem dużego kryzysu. – Każda zła polityka gospodarcza po pewnym czasie przynosi koszty. Ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy koszty – radykalne spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, niebezpiecznie rosnący deficyt finansów publicznych – dochodzą do głosu – wskazał gość Radia Zet.

Pytany, czy Donald Tusk stał się populistą, Balcerowicz odparł, że tak.

Nie tylko finanse

Były minister finansów zaznacza, że bardzo uważanie przygląda się programom partii politycznych – "nie tylko pod kątem wolności gospodarczej, ale także przywrócenia państwa prawa". – Mamy piętrzące się problemy po 8 latach rządów PiS i najwyższy czas, żeby mieć na to dobre, merytoryczne odpowiedzi Generalnie Polsce potrzebny jest nurt wolnościowy w gospodarce, ale także przywrócenie praworządność niszczonej przez PiS – ocenił.

