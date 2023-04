Stoltenberg: Ukraina zostanie członkiem NATO

Stoltenberg obiecał na konferencji prasowej, że Sojusz Północnoatlantycki będzie nadal wspierał Ukrainę pomimo "niebezpiecznej i lekkomyślnej retoryki nuklearnej" Rosji. Dodał, że Ukraina może wygrać wojnę i pewnego dnia zostać pełnoprawnym członkiem NATO.

Odpowiadając na pytanie "Kyiv Independent", Stoltenberg oświadczył, że "stanowisko NATO pozostaje niezmienione i Ukraina zostanie członkiem Sojuszu".

Sekretarz generalny podkreślił zarazem, że teraz głównym celem jest zapewnienie Ukrainie "pozostanie suwerennym, niepodległym państwem w Europie".

– Pierwszym krokiem na drodze do członkostwa Ukrainy w NATO jest zapewnienie jej zwycięstwa i dlatego Stany Zjednoczone i ich partnerzy udzielili Ukrainie bezprecedensowego wsparcia – powiedział Stoltenberg.

Rosja uważa, że na Ukrainie walczy z NATO

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Władimira Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie doszłoby do rosyjskiej inwazji, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO.

W związku z wojną chęć wstąpienia do Sojuszu wyraziły Szwecja i Finlandia, co zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu ub.r. na szczycie w Madrycie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które ratyfikowały przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Na taką samą decyzję czeka teraz Szwecja.

NATO liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna. We wtorek do NATO oficjalnie dołączy Finlandia, stając się 31. członkiem paktu.

