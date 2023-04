"Tusk przygotowuje wyborców na przegrane wybory"

Podczas wczorajszego spotkania z wyborcami w Chełmnie Tusk przekonywał, że PiS buduje swoje poparcie poprzez wykorzystywanie środków państwowych, mediów publicznych i służb specjalnych. Lider PO zapewniał wyborców, że zbliżające się wybory „nie będą uczciwe”. To nie pierwszy raz, gdy były premier przestrzega przed możliwością fałszerstw wyborczych. W przeszłości wielokrotnie opowiadał, że najbliższe wybory nie będą uczciwe.

– Wiadomo, że te wybory, podobnie jak ostatnie wybory prezydenckie, one nie będą uczciwe. To nie jest moja opinia, to jest opinia wszystkich międzynarodowych organizacji, które obserwowały wybory w Polsce – mówił w poniedziałek.

Poboży: Tusk wie, że przegra

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży pytany o te słowa ocenia, że świadczą one o pogarszającej się sytuacji samej Platformy Obywatelskiej.

– Ja odbieram to jako przygotowanie wyborców Platformy Obywatelskiej do przegranej w tych wyborach. Donald Tusk już zaczyna, widząc że jego rządy w partii pozwoliły na pokonanie konkurentów na stronie opozycyjnej, ale uniemożliwiają podjęcie realnej rywalizacji z Prawem i Sprawiedliwością, które jest bezwzględnie liderem sondaży, a w zasadzie każdy kolejny objazdowy stand up Donalda Tuska powoduje wahnięcie w sondażach platformy i spadek poparcia dla tej partii – powiedział w „Gościu Radia ZET”.

Jego zdaniem Tusk już pogodził się, że PiS będzie rządził trzecią kadencję. – Donald Tusk wie że te wybory już przegra i przygotowuje swój najbardziej zatwardziały elektorat, tych wyznawców, których obserwujemy na tych jego, raz jeszcze powiem, stand upach, którzy po prostu muszą być przygotowani, jeśli chodzi o pewne emocje, na tą przegraną. To jest początek przygotowywania wyborców Platformy Obywatelskiej na perspektywę przegraną i w konsekwencji trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości – kontynuował wiceminister.

