Finlandia w NATO. Prezydent Duda: Razem jesteśmy silniejsi

Największy sojusz wojskowy na świecie powita Finlandię jako swojego 31. członka podczas ceremonii podniesienia flagi narodowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli z udziałem fińskiego prezydenta Sauli Niinisto i ministrów rządu.

– To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, dla bezpieczeństwa krajów nordyckich i dla całego NATO – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Wydarzenie to oznacza koniec ery niezaangażowania wojskowego Finlandii, która rozpoczęła się po odparciu przez ten kraj próby inwazji Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej i postanowieniu o utrzymaniu przyjaznych stosunków z Moskwą.

Duda: Razem jesteśmy silniejsi

Dzisiejsze rozszerzenie NATO komentują najważniejsi polscy politycy. "NATO może mieć 74 lata, ale z pewnością czuje się na 31! Witamy Finlandię! Ei koskaan enää yksin - nigdy więcej sam. Razem jesteśmy silniejsi! Polska liczy na szybkie przystąpienie Szwecji do NATO" – napisał prezydent Polski Andrzej Duda.

Głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. "Finlandia już w @NATO ! Gratuluję! Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata" – napisał szef polskiego rządu.

Z kolei była premier Beata Szydło podkreśliła, że Finlandia przystąpiła do Sojuszu w 74. rocznicę jego utworzenia. "Decyzja o wstąpieniu - przez dekady neutralnej - Finlandii do NATO jest jednym z efektów rosyjskiej agresji. Równocześnie to dowód siły NATO i bezpieczeństwa, jakie gwarantuje" – napisała.

"Od dziś razem z Finlandią, która dołącza do NATO stoimy na straży bezpieczeństwa i pokoju. Solidarność sojusznicza w NATO gwarantuje skuteczność działań w obronie obrony naszych wartości i naszej wolności" – podkreśla z kolei szef MON Mariusz Błaszczak.

Granica Rosji z NATO wydłuży się o 1300 km

Granica Finlandii z Rosją liczy ponad 1300 km. To więcej niż długość całej granicy Rosji z razem wziętymi: Polską, Litwą, Łotwą, Estonią i Norwegią. To więcej niż cała wschodnia granica Polski.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Rosja zapowiedziała, że wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

