Decyzja Rosji ws. broni jądrowej na Białorusi. "Nowa eskalacja"

25 marca 2023 roku prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził przekazanie Białorusi jednego Iskandera OTRK, będącego potencjalnym nośnikiem broni jądrowej.

Budowa magazynu broni jądrowej na Białorusi zakończy się w lipcu tego roku.

Broń zostanie umieszczona w pobliżu granicy z Polską.

– Tu nie ma nic niezwykłego. Po pierwsze – Stany Zjednoczone robią to od dziesięcioleci. Od dawna rozmieszczają swoją taktyczną broń nuklearną na terytorium swoich sojuszniczych krajów. (...) Uzgodniliśmy, że zrobimy to samo – ogłosił w swoim przemówieniu przywódca Federacji Rosyjskiej.

Borrell: Putin ucieka się do dalszej eskalacji

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zauważył, że decyzja Rosji o rozmieszczeniu broni jądrowej na terytorium Białorusi prowadzi do dalszej eskalacji napięcia i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla całego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

We wtorek w Brukseli Josep Borrell spotkał się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem – przekazała agencja prasowa Ukrinform.

– Ponad rok temu Putin zaczął niszczyć Ukrainę i wydaje się, że zamierza kontynuować brutalny rozlew krwi i zniszczenie w przyszłości. Ucieka się do dalszej eskalacji, mimo że nic nie może osiągnąć. Jego ostatnie ruchy nuklearne z transferem broni jądrowej na Białoruś oznaczają nową eskalację, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego – mówił Borrell na spotkaniu z dziennikarzami.

– Rozmawialiśmy z sekretarzem Blinkenem o roli Chin we wspieraniu rażącego łamania przez Rosję Karty Narodów Zjednoczonych. Istnieje wyraźne oczekiwanie, że stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ powinien stanąć w obronie ładu międzynarodowego. Chiny mają moralny obowiązek przyczynić się do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, nie mogą stanąć po stronie agresora ani wesprzeć go militarnie – stwierdził przedstawiciel UE.

