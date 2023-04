Europoseł PiS: Wejście policji do siedziby EPP jest ciosem w samą wierchuszkę

Belgijska policja dokonała nalotu na siedzibę Europejskiej Partii Ludowej (European People’s Party – EPP).

Według wstępnych informacji, służby przejęły komputery, w związku z toczącym się śledztwem w sprawie domniemanej korupcji podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Zgodnie z doniesieniami niemieckich mediów, deputowany CDU Mario Voigt był kierownikiem do spraw kampanii cyfrowej lidera EPP Manfreda Webera. Dochodzenie koncentruje się na udzieleniu zamówienia na kampanię cyfrową firmie z Turyngii.

Voigt jest obecnie liderem CDU w Turyngii. We wrześniu ubiegłego roku komisja sądownicza parlamentu kraju związkowego Turyngii uchyliła jego immunitet w oczekiwaniu na dochodzenie prowadzone przez niemiecką prokuraturę.

Prof. Legutko: Cios w wierchuszkę

– EPP jest najsilniejszą frakcją w Parlamencie Europejskiej, a czołowi przedstawiciele tej partii pełnią bardzo ważne funkcje. Wejście policji do siedziby EPP jest ciosem w samą wierchuszkę politycznej elity europejskiej – zauważył prof. Ryszard Legutko w rozmowie z Polskim Radiem 24.

– Sami przedstawiciele partii prywatnie zwracali uwagę, że to socjaliści są podejrzani i aresztowani. Pojawiały się jakieś nazwiska, ale bez szczególnie mocnych dowodów. Teraz okazuje się, że jest coś na rzeczy, bo inaczej policja nie zaryzykowałaby wchodzenia do siedziby – skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości. – Ciekawy jestem, jaka będzie reakcja polityków. Oczywiście na pewno pojawi się komunikat, że oni nie mają sobie nic do zarzucenia i że wszystko jest w porządku – dodał.

Prof. Legutko zwrócił także uwagę na rolę byłego przewodniczącego EPP Donalda Tuska. – Co prawda, on miał tam małą władzę, ale jakaś część odpowiedzialności zapewne powinna spaść również na niego – stwierdził eurodeputowany PiS.

