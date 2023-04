Ukraina niezadowolona z MiG-ów? Ambasador: Nie było reklamacji, tylko wdzięczność

– To są przestarzałe myśliwce czwartej generacji. Ukraina potrzebuje nieco innych samolotów – powiedział o polskich MiG-ach Jurij Ignat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. – Przekazanie przez Polskę myśliwców to pierwszy krok. To historyczny krok w przekazywaniu takiego rodzaju broni, jakim są samoloty myśliwskie – stwierdził Ignat na antenie ukraińskiej telewizji.

Dodał, że siły powietrzne mają na razie pięć brygad takich maszyn: dwie brygady Su-27 i trzy brygady MiG-29.

Rzecznik stwierdził, że są to "stare radzieckie myśliwce czwartej generacji, fizycznie już przestarzałe, a Ukraina potrzebuje nieco innych samolotów" – podaje agencja Ukrinform.

Reakcje władz Ukrainy

Wypowiedź Ignata wywołała kontrowersje i pytania. Aby załagodzić sytuację, głos zabrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. "Nie było reklamacji ws. MiG-29, lecz słowa wdzięczności dla Polski i sojuszników za wsparcie samolotami bojowymi. Potrzebujemy jak najwięcej MiG-29 dla Sił Powietrznych Ukrainy. I aby jak najszybszej zwyciężyć agresora prosimy nie zwlekać z dostarczaniem nam F16. Razem silniejsi!" – podkreślił.

Do sprawy odniósł się też minister obrony Ołeksij Reznikow. "Jesteśmy wdzięczni partnerom słowackim za już przekazane MiGi-29. Bardzo liczymy na myśliwce z Polski i jesteśmy wdzięczni polskim przyjaciołom za podjęcie stosownych decyzji" – zaznaczył minister.

"Dziękujemy Polsce za każdy element wsparcia, szczególnie tak ważny jak lotnictwo bojowe. MiG-i z Polski znacznie wzmocnią naszą obronę, sprawią, że nasze niebo będzie bezpieczniejsze, uratują życie naszych obywateli i zmniejszą zniszczenia spowodowane atakami Rosji" – dodał Reznikow w koncyliacyjnym tonie.

Jednocześnie podkreślił, że Kijów wciąż liczy na dostarczenie nowszych maszyn: "Celem strategicznym było i pozostaje przejście na nowoczesny zachodni model lotniczy, który zapewni naszym pilotom przewagę nad wrogiem. Aby nasze asy powietrzne zobaczyły i mogły uderzyć wroga z większej odległości. Idziemy dalej do tego celu. Dyskusja z partnerami trwa bez przerwy. Jestem pewien, że decyzja o dostarczeniu Ukrainie zachodnich samolotów na pewno zostanie podjęta" – podsumował Ołeksij Reznikow.

