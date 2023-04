"Nie chodzi tylko o Donalda Tuska". Kwaśniewski o wizycie Zełenskiego

Prezydent Zełenski przekroczył już granicę Polski – poinformował w środę rano szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca ma dzisiaj spotkać się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Kwaśniewski o rozmowach Zełenskiego z polską opozycją

W rozmowie z serwisem Wirtualna Polska były prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazał, że podczas wizyty w Polsce, ukraiński przywódca powinien spotkać się także z przedstawicielami opozycji.

– Moim zdaniem powinien. Ja, jako prezydent, w czasach mniej skomplikowanych i dużo bardziej spokojnych, przy okazji wizyt zagranicznych, miałem zasadę, że oprócz władz danego państwa spotykam się także z przedstawicielami opozycji. Z prostego względu: w demokracji nie wiadomo, kto za chwilę będzie rządził – tłumaczy polityk.

– Nie wiemy, kto będzie sprawował władzę w Polsce jesienią, zatem dobrze byłoby, gdyby prezydent Zełenski spotkał się z polską opozycją i znalazł na to czas – podkreślił dalej były prezydent.

– To mogą być krótkie spotkania, ale powinny się odbyć. I nie chodzi tylko o Donalda Tuska, ale także innych liderów – dodał Kwaśniewski.

Plan wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce

Wizyta ukraińskiego przywódcy oficjalnie rozpocznie się o godzinie 11, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie Zełenskiego i jego żonę przywita prezydenta Andrzej Duda. Następnie odbędą się krótkie rozmowy między przywódcami debata gospodarcza firm polskich i ukraińskich.

Po zakończeniu rozmów planowana jest wspólna konferencja prasowa prezydentów.

Następnie Zełenski uda się do Kancelarii Premiera, gdzie ma spotkać się z szefem polskiego rządu – Mateuszem Morawieckim. – – Na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków – mówił premier, pytany we wtorek o temat rozmów z ukraińskim przywódcą.

Wraz z Zełenskim do Warszawy ma przyjechać kilku ministrów, którzy będą rozmawiać m.in. o kwestii uwzględnienia polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Całość zwieńczona zostanie podpisaniem porozumienia o formalnym uwzględnieniu polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Ma powstać cały mechanizm współpracy – podaje RMF FM.

O godzinie 18 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydentów Dudy i Zełenskiego z Polakami i Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

