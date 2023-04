Chat GPT i HAL 9000

Moja diagnoza brzmi tak: jeśli Chat GPT i podobne algorytmy (Microsoft wprowadził już do swojej wyszukiwarki Bing możliwość „rozmowy” z własnym odpowiednikiem GPT, który jednak nie ma specjalnej nazwy i przedstawia się po prostu jako „Bing”) mają stworzyć problemy, to w dużej mierze nie z powodu własnej natury, ale ze względu na to, jak są traktowane przez ludzi. Dla mnie pierwsza „rozmowa” z Chatem GPT była czystą rozrywką i ciekawostką. Nie czułem się, jakbym rozmawiał z żywym człowiekiem – choć takie złudzenie łatwo mieć. Pamiętałem o tym, że po drugiej stronie jest jedynie program komputerowy.