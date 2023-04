Ziobro: Tusk kieruje progermańską hordą

– Polityka wymaga też twardego chodzenia po ziemi i my bierzemy pod uwagę system d’Hondta, który jest w Polsce, więc jeżeli chcemy zatrzymać niemieckiego kolaboranta, jakim jest Donald Tusk w polskiej polityce, to najlepiej, żeby połączyć siły, ale w taki sposób, aby potem wynik tych wyborów mógł doprowadzić do realnej zmiany polityki, czyli jeszcze mocniejszej obrony polskiej suwerenności, naszej tożsamości, naszego dziedzictwa – mówił Zbigniew Ziobro w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP1.

Jak dodał, obecna sytuacja wymaga "większej pryncypialności" po stronie obozu władzy niż ta, której byliśmy świadkami w czasie ostatniej kadencji. – Tego oczekuje Solidarna Polska. Jeżeli będziemy przekonani, że wspólne pójście do wyborów powstrzyma tę progermańską hordę, którą kieruje Donald Tusk […] to oczywiście my jesteśmy gotowi pójść wtedy z PiS-em” – mówił lider Solidarnej Polski.

Prowadzący program dopytywał jednak, czy Solidarna Polska będzie gotowa pójść sama do wyborów. – Oczywiście, że się przygotowujemy i jesteśmy racjonalni w polityce, będziemy mieli też własne listy, będziemy gotowi je wystawić – mówił Ziobro.

Ziobro: Niemcy chcą unijnego państwa

W dalszej części programu Ziobro stwierdził, że niemieckie elity zdominowały Unię Europejską i za jej pomocą starają się podporządkować sobie inne państwa, w tym Polskę.

– Forsowane są jakieś ideologiczne aberracje, które mają odrzucić dwa tysiące lat chrześcijaństwa i wprowadzić nową religię o jakieś LGBT – podkreślał.

Jak dodał, kanclerz Niemiec Olaf Scholz otwarcie mówi, o konieczności odejścia od zasady jednomyślności i budowie w Unii jedno państwa, co miałoby katastrofalne skutki dla Polski. – Chęć dominacji Niemiec nigdy nie kończyła się dobrze dla Polski. Tak jest również w przypadku ich wpływów w UE – podkreślił.

