Coś takiego! Ukraińskie zboże wypiera z Polski polskie?! Polski rząd znów zaskoczony!

Ostatni przykład: gdyby rządzący Polską politycy potrafili czytać ze zrozumieniem już nawet nie opinie znawców rolnictwa kojarzonych z opozycją – bo to przecież do nich całkiem niepodobne, lecz choćby tylko te, które wygłasza i publikuje Jan Krzysztof Ardanowski (w końcu były minister rolnictwa w rządzie PiS, inna sprawa, że wyrzucony z rządu PiS za to, że za bardzo na rolnictwie się znał) – to już co najmniej od połowy ubiegłego roku wiedzieliby, że tanie i na domiar nie najlepszej jakości ukraińskie zboże tak mocno zasypie Polskę, obniżając cenę zboża w ogóle, iż polscy rolnicy będą musieli polskim politykom co najmniej zagrozić, że wywiozą ich na taczkach.