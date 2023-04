Wiceminister: Dobrobytu mieszkaniowego nie będzie, jak nie będzie dbałości o Kościół

W poniedziałek wieczorem wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk była jednym z gości Polsat News. Tematem dyskusji były ataki na św. Jana Pawła II oraz niedzielne marsze w obronie papieża.

– Wydaje mi się, że są sprawy ważne, o których trzeba rozmawiać. Nie chciałbym, żeby znowu w roku wyborczym pożerała nas symbolika, dyskusje ideologiczne, tylko sprawy najważniejsze. Wydaje mi się, że jeśli rządzący mają problem z inflacją, z cenami mieszkań, ze spadającym udziałem płac w PKB, to pewnie są bardzo chętni, żeby w to wchodzić, a opozycja daje się w to wciągnąć – mówił Jan Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.

Wiceszefowa MRiT nie zgodziła się z Zygmuntowskim. – Nie zgadzam się, że z moim przedmówcą, że są dziś rzeczy ważniejsze niż Karol Wojtyła, ponieważ Kościół został zaatakowany – powiedziała Semeniuk-Patkowska, wzbudzając śmiech Zygmuntowskiego. – Proszę się nie śmiać, to powoduje, że odbiorcy, którzy pana oglądają mają wrażenie, że dołącza pan do grupy osób, które niestety wywołały ten temat – dodała.

- Jeżeli chce się niszczyć albo ingerować w państwo, zaczyna się od Kościoła – powiedziała, zaznaczając, że cieszy się z debaty, która w tym temacie trwa. – Jeżeli chce się zaatakować naród, to naród potrafi się obronić i mam nadzieję, że efekty tego będziemy widzieli – mówiła.

Wiceminister: Rola Kościoła w Polsce jest rzeczą fundamentalną

– Czyli parafrazując: kto podniesie rękę na partię czy na Kościół, temu partia czy Kościół te rękę odrąbie – skomentował Zygmuntowski.

Słowa te wywołały oburzenie wiceminister. – Dlaczego pan używa tak drastycznych sformułowań? Najpierw umniejsza pan roli Wojtyły – mówiła. – Nie umniejszam, mówiłem, że są rzeczy fundamentalne – odpowiedział Zygmuntowski.

– Tak, Kościół. Rola Kościoła w Polsce jest tą rzeczą fundamentalną – zaznaczyła. – Dobrobytu mieszkaniowego nie będzie, jeśli nie będzie dbałości o Kościół, o historię i o Polskę – dodała polityk PiS.

– Dobrobyt mieszkaniowy będzie, jak będą dobre regulacje, kiedy będziemy budować i powstrzymywać złe zjawiska na rynku, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. I tym się powinniście zajmować, jako rządzący, a nie dyskusją ideologiczną – odpowiedział Zygmuntowski.

